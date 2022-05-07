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20:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В НХЛ объяснили положение российских игроков лиги

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн объяснил положение российских игроков организации. Его слова приводит Sportsnet.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для выбора на драфте 2022 года. Он подчеркнул, что хоккеисты выступают за свои команды НХЛ, а не представляют Россию. «Они находятся в довольно сложной ситуации. Многим это может быть трудно понять, но такова реальность, которую нельзя упускать из виду».

Драфт НХЛ пройдет 7 и 8 июля в Монреале. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 до 21 года.

8 марта НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ.

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