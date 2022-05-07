В НХЛ объяснили положение российских игроков лиги

Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для выбора на драфте 2022 года. Он подчеркнул, что хоккеисты выступают за свои команды НХЛ, а не представляют Россию. «Они находятся в довольно сложной ситуации. Многим это может быть трудно понять, но такова реальность, которую нельзя упускать из виду».