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7 мая, источник: ТАСС

Голкипер Федотов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия»

ТАСС, 7 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Иваном Федотовым.

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Источник: Reuters

Соглашение рассчитано на один год. Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист не старше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 год (3 года), 22−23 года (2 года), 24−25 лет (1 год).

«Иван — игрок, за которым мы внимательно следим, мы очень довольны его развитием, — сказал генеральный менеджер “Филадельфии” Чак Флэтчер. — Он провел несколько сильных сезонов в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге — прим. ТАСС), кульминацией которых стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом КХЛ».

Федотову 25 лет, он перешел в ЦСКА в мае прошлого года. В составе армейского клуба голкипер стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Федотов выиграл серебро Олимпиады в Пекине, проведя все шесть матчей турнира. В 2015 году вратарь был выбран «Филадельфией» в седьмом раунде драфта под общим 188-м номером.

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