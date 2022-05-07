Голкипер Федотов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия»

Соглашение рассчитано на один год. Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист не старше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 год (3 года), 22−23 года (2 года), 24−25 лет (1 год).

«Иван — игрок, за которым мы внимательно следим, мы очень довольны его развитием, — сказал генеральный менеджер “Филадельфии” Чак Флэтчер. — Он провел несколько сильных сезонов в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге — прим. ТАСС), кульминацией которых стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом КХЛ».