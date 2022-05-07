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7 мая, источник: ТАСС

Гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Флориду» и выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 мая. «Вашингтон» со счетом 6:1 обыграл «Флориду» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Вашингтоне.

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Источник: AP 2022

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (20-я минута), Маркус Юханссон (30), Тревор ван Римсдайк (39), российский нападающий Александр Овечкин (51), Джон Карлсон (56, в пустые ворота) и Гарнет Хэтэуэй (60). У проигравших отличился Джонатан Юбердо (3).

Овечкин впервые забросил шайбу в нынешнем плей-офф. Также он отметился результативной передачей в моменте с первым голом. Для капитана столичной команды эта передача стала третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 72-й в матчах плей-офф. Россиянин обошел Брайана Троттье и вышел на 16-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. По количеству очков в играх плей-офф Овечкин вышел на 38-е место, обойдя Фила Эспозито. Капитан «Вашингтона» набрал 139 очков.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 бросков, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 23. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов не отметились баллами за результативность.

«Флорида» стала победителем прошедшего регулярного чемпионата. «Вашингтон» занял четвертую строчку в таблице Столичного дивизиона. «Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертый матч пройдет 10 мая в Вашингтоне и начнется в 02:00 мск.

Вашингтон
6:1
1:1, 2:0, 3:0
Флорида
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