Гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Флориду» и выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (20-я минута), Маркус Юханссон (30), Тревор ван Римсдайк (39), российский нападающий Александр Овечкин (51), Джон Карлсон (56, в пустые ворота) и Гарнет Хэтэуэй (60). У проигравших отличился Джонатан Юбердо (3).

Овечкин впервые забросил шайбу в нынешнем плей-офф. Также он отметился результативной передачей в моменте с первым голом. Для капитана столичной команды эта передача стала третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 72-й в матчах плей-офф. Россиянин обошел Брайана Троттье и вышел на 16-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. По количеству очков в играх плей-офф Овечкин вышел на 38-е место, обойдя Фила Эспозито. Капитан «Вашингтона» набрал 139 очков.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 бросков, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 23. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов не отметились баллами за результативность.