Комиссар НХЛ ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2024

«Мы даже не акцентировали внимание на этом. Мы следим за ситуацией, связанной с чемпионатом мира. У нас так много запланировано на чемпионат мира, что мы не сосредоточены на том, кто будет участвовать, хотя, очевидно, понимаем, что это вопрос, который нам придётся решить в подходящее время», — приводит слова Беттмэна The Star.