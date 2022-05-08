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10:12 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» уступили «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ, Панарин набрал сотое очко в сезоне

ТАСС, 8 мая. «Питтсбург» в воскресенье победил дома «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе хозяев шайбы забросили Брок Макгинн (2-я минута), Джефф Картер (9), Эван Родригес (11, 16), Дэнтон Хайнен (52), Джейк Гюнцель (58, в пустые ворота) и Джефф Картер (59, в пустые ворота). У гостей отличились Каапо Какко (6), Фрэнк Ватрано (27), российский нападающий Артемий Панарин (28) и Эндрю Копп (36).

Панарин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, также на его счету две передачи. В регулярном чемпионате россиянин набрал 96 очков (22 шайбы + 74 передачи). Он стал первым игроком «Рейнджерс», набравшим 100 и более очков в сезоне, с 2007 года. Тогда чешский нападающий Яромир Ягр набрал 96 очков в регулярном чемпионате и 11 — в плей-офф.

После первого периода вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев заменил Игоря Шестеркина, пропустившего четыре шайбы. Шестеркин отразил 11 бросков из 15, Георгиев — 19 из 20. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет 10 мая в Питтсбурге (начало — 02:00 мск).

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли второе место в таблице Столичного дивизиона, «Питтсбург» стал третьим. Команды встречаются в плей-офф в восьмой раз в истории. На счету «Питтсбурга» пять побед, «Рейнджерс» были сильнее дважды. «Рейнджерс» являются четырехкратными обладателями Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1994 году. «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли пять раз. Действующим обладателем трофея является «Тампа».

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