Лучший русский вратарь КХЛ уехал в Америку. Федотов в «Филадельфии» повторит путь Бобровского?

Казалось бы, российские вратари заполонили НХЛ. В отдельных клубах сложились прочные русские тандемы. Сразу несколько киперов из нашей страны всерьез претендуют на «Везину». А исходя из теории вероятности велики шансы, что кто-то из русских стражей ворот дойдет до финала, а то и вовсе выиграет Кубок Стэнли. Но поток представителей этой профессии из России в Америку не думает останавливаться. Скорее примеры Сорокина и Шестеркина, которые будто не заметили разницу между КХЛ и НХЛ, становятся лучшей рекламой для тех, кто еще не уехал.

Очередным повелителем блина и ловушки, кто решил себя попробовать за океаном, стал Иван Федотов. О том, что летом 2022 года он отправится в НХЛ, говорили давно. Собственно, этим намерением своего голкипера Иван Савин и объяснял его продажу в ЦСКА. Мол, в «Тракторе» понимали, что Федотова не удержать, а если можно на нем заработать, то почему бы не воспользоваться таким шансом? Сложно сказать, на что рассчитывали в столичном клубе. Даже если «армейцы» и предпринимали попытки переубедить Ивана, голкипер решил стоять на своем.

Кто знает, уехал бы Федотов в «Филадельфию», не сложись для него сезон так, как он сложился? Когда он только переходил в ЦСКА, казалось, что в команде Сергея Федорова намечается равноправие между российским и шведским вратарем. Адам Рейдеборн выглядел более опытным голкипером, чем Федотов. Однако больше матчей в регулярке отыграл Иван, а в плей-офф про легионера и вовсе благополучно забыли. Свой первый же столичный сезон Федотов преобразил в Кубок Гагарина и серебро Олимпийских игр, где «армеец» был первым номером сборной России. А в качестве приятного бонуса КХЛ включила в Ивана в тройку претендентов на награду лучшему вратарю.

За один-единственный сезон Федотов закрыл практически все гештальты, которые можно закрыть на этом континенте. Оставался еще чемпионат мира, но когда нашу сборную вернут на международную арену — не знает никто. Так что поездка в НХЛ именно сейчас выглядит вполне логичным развитием карьеры. Иван заключил однолетний контракт с «Филадельфией» с максимально возможной зарплатой в $1,1 млн. Помимо оклада в $832,5 тысяч новичку из России полагаются различные бонусы. По истечении контракта новичка он станет ограниченно свободным агентом.

Федотов поехал в «Филадельфию» неспроста. «Летчики» еще в 2015 году выбрали российского вратаря в седьмом раунде драфта и по сей день обладают правами на него. Даже удивительно, что семь лет назад американский клуб что-то разглядел в долговязом голкипере, которого мало кто знал в России. К тому моменту он играл в Нижнекамске и провел всего один матч в КХЛ: вышел на замену и пропустил две шайбы за период. Ни в какие сборные Федотов даже близко не привлекался. Тем не менее, скаутов «Флайерз» он чем-то заинтересовал. Не габаритами ли?

Интересно, что подписав контракт с «Филадельфией», Федотов может стать самым высоким вратарем в НХЛ, а то и замахнуться на самого высокого игрока лиги! Смотря как мерить. По разным источникам рост Ивана составляет от 200 до 202 сантиметров. Главная «башня» лиги прямо сейчас — Здено Хара с его 205 сантиметрами. Но у словацкого ветерана заканчивается контракт с «Айлендерс». Есть Тайлер Майерс (203 см), до которого Ивану будет трудно дотянуться, а вот обставить Микко Коскинена с его двумя метрами ровно — вполне реально. Тем более, что долговязый финн, который прямо сейчас является самым высоким кипером лиги, вряд ли останется в «Эдмонтоне» на следующий сезон.

Но чтобы занять нишу Коскинена самому Федотову нужно играть. Каковы на это шансы в составе «Флайерз»? Несмотря на то, что Иван не имел возможности выбирать клуб, «летчики» — вполне неплохой вариант. Особенно как стартовая площадка в НХЛ. Контракт 32-летнего Мартина Джонса подходит к концу. Основной вратарь Картер Харт на год моложе Федотова и чертовски талантлив, но два последних сезона проводит из рук вон плохо. В системе клуба есть пара шведов, а также Кирилл Устименко, но большую часть прошлого сезона 23-летний белорус с российским паспортом провел даже не в АХЛ, а в ECHL. Федотову он точно не конкурент.

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До Федотова за всю историю «Филадельфии» играло всего два вратаря из России. Сергей Бобровский в форме «летчиков» начинал свою заокеанскую карьеру. «Флайерз» стали для пацана из Новокузнецка трамплином к двум «Везинам». 22-летний Боб еще не выглядел стеной, но смог пройти в этом клубе необходимую обкатку. А вот Илья Брызгалов, который один сезон был напарником Бобровского, приходил в «Филадельфию» уже на спаде. Так это видится сейчас. А в 2011 году казалось, что «летчики» вытянули счастливый билет и получили топ-вратаря на годы. Вместо это «Флайерз» стали заложником его контракта. По полтора миллиона долларов клуб будет выплачивать Брызгалову вплоть до 2027 года.

Еще молодой и не обремененный тяжелым контрактом Федотов точно не станет для «Филадельфии» таким разочарованием как Брызгалов, а вот предпосылок повторить путь Бобровского куда больше. Глядя на взлет очередного русского вратаря (хоть и рожденного в Финляндии), забавно вспоминать, что еще несколько лет назад он участвовал в сделках в роли разменной монетой. Федотов был частью перехода в «Салават Юлаев» Никиты Жульдикова — некогда перспективного защитника, но явно не стоящего цены, которую за него заплатили. А ведь помимо Федотова в Челябинск тогда отправились Сергей Терещенко и права на Максима Летунова, которые «Трактор» впоследствии преобразил в Лукаша Седлака. Федотов в итоге добрался до НХЛ, а Жульдиков до недавнего времени играл в чемпионате Украины…