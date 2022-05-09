Капризов выбился в лучшие снайперы плей-офф! Но его голевые подвиги оказались бесполезны для «Миннесоты»

После того, как «Сент-Луис» пропустил 11 шайб за три матча серии против «Миннесоты», наставник «Блюзменов» Крейг Беруби принял ожидаемое решение о смене вратаря. Вилле Хуссо, не сыгравший надежно, и пропустивший курьезнейший гол с отрицательного угла от Кирилла Капризова, уступил место в воротах Джордану Биннингтону. Последний помог «синим» выиграть Кубок Стэнли в 2019 году, но с тех пор его карьера напоминала американские горки: вратарь был нестабилен, сочетая прежний классный уровень с неожиданными провалами.

Появление Биннингтона принесло «Блюзменам» необходимый импульс и помогло встряхнуть команду — это стало ясно в самом начале матча, поскольку стартовый отрезок остался за «Музыкантами». Уже на пятой минуте Джордан Кайру при поддержке Павла Бучневича открыл счет, но Капризов быстро нашел на это ответ.

Россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем плей-офф, и вышел в лидеры гонки снайперов (столько же голов у Давида Перрона и Эвандера Кейна). Кирилл забросил, находясь в окружении четырех соперников и прекрасно бросил в касание.

Россиянин повторил клубный рекорд по числу заброшенных шайб за одну серию Кубка Стэнли. Ранее по 5 шайб удавалось забросить Мариану Габорику и Уэсу Уолцу — оба сделали это в 2003 году в серии с «Ванкувер Кэнакс».

Упущенное преимущество в счете не сломило «Сент-Луис», хоккеисты которого сделали ключевой рывок победе во второй двадцатиминутке. «Миннесота» выглядела достаточно пассивно, а вот «Музыканты», действуя без трех основных защитников, смогли найти в себе резервы. Голы Давида Перрона и того же Кайру с интервалом в 54 секунды принесли необходимый задел, а в концовке встречи Перрон оформил дубль в пустые ворота. При этом, архитектором большинства опасных атак был Райан О’Райлли, забивший пятый гол «Блюзменов», реализуя численное преимущество за минуту до конца.

«Вот почему он наш капитан, верно? Он был невероятен во всех аспектах игры», — сказал Джордан Кайру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gg5eXKqNwcE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы сделали недостаточно, чтобы победить. В атаке мало что получалось. Мы не смогли показать свою силу», — признал главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон.

«Да, это был наш шанс продвинуться вплотную к победе в серии. И мы его упустили. Жаль, но теперь нам нужно смотреть только на игру номер пять», — признал защитник «Уайлд» Мэтт Дамба.