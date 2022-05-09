«Лос-Анджелес» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
В четвертом матче серии клуб из Калифорнии одержал победу со счетом 4:0.
В четвертом матче серии клуб из Калифорнии одержал победу со счетом 4:0.
ТАСС, 9 мая. «Лос-Анджелес» в понедельник дома победил «Эдмонтон» со счетом 4:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (9-я минута), Трой Стечер (15) и Карл Грундстрём (56, 59).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в Эдмонтоне 11 мая.
По итогам сезона «Эдмонтон» занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Лос-Анджелес» стал третьим. Команды встречаются в плей-офф восьмой раз в истории. На счету «Эдмонтона» пять побед, «Лос-Анджелес» был сильнее дважды.
«Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. «Лос-Анджелес» выигрывал Кубок Стэнли дважды (2012, 2014). Действующим обладателем трофея является «Тампа».