«Лос-Анджелес» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

ТАСС, 9 мая. «Лос-Анджелес» в понедельник дома победил «Эдмонтон» со счетом 4:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (9-я минута), Трой Стечер (15) и Карл Грундстрём (56, 59).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в Эдмонтоне 11 мая.

По итогам сезона «Эдмонтон» занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Лос-Анджелес» стал третьим. Команды встречаются в плей-офф восьмой раз в истории. На счету «Эдмонтона» пять побед, «Лос-Анджелес» был сильнее дважды.