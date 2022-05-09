Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ
10.05
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.05
Вашингтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Торонто
73
Хоккей. НХЛ
10.05
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
10.05
Даллас
Калгари
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
40
02:00
Тампа-Бэй
Торонто
73
8.05
Сент-Луис
Миннесота
52
8.05
Бостон
Каролина
52
8.05
Даллас
Калгари
42
8.05
Питтсбург
Рейнджерс
74
7.05
Нэшвилл
Колорадо
37
7.05
Вашингтон
Флорида
61
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:08 (мск), источник: Sport24

Кучерова били даже одноклубники! Но русский форвард отгрузил две голевые передачи и помог «Тампе» победить

Самый увлекательный сериал на Востоке продолжается.

Торонто
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Это всего лишь одна игра. А мы здесь, чтобы выиграть серию», — кратко сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер после четвертого матча противостояния с «Торонто», который его «Молнии» уверенно выиграли. Команда Купера лишила оптимизма болельщиков «Мэйпл Лифс», которые после того, как «Торонто» повел в серии 2−1, уже начали предвкушать первый с 2004 года выход команды во второй раунд. Теперь же все начинается снова, и в таких нервных концовках нынешнему составу «Лайтнинг» нет равных по опыту и умению воспользоваться шансами.

В четвертом матче «Торонто» не имел ни малейшего шанса зацепиться за результат. К исходу восьмой минуты встречи «Тампа» вела со счетом 3:0, а к шестой минуте второго периода преимущество «Молний» выросло до пяти шайб. Да, в третьем периоде «Кленовые листья» усилиями Вильяма Нюландера, который проспал три предыдущих матча, сделали попытку организовать «возвращение», но все это было быстро пресечено Андреем Василевским и его партнерами.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос наконец-то забил свой первый кубковый гол — сделал он это спустя ровно минуту после начала встречи, завершив комбинацию с участием Никиты Кучерова и Виктора Хедмана. И россиянин, и швед набрали в этом матче по 2 очка за голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три из четырех матчей этой серии закончились с разницей в три и более шайбы, и, в целом, противостояние самого популярного клуба мира и двукратных обладателей Кубка Стэнли оправдывает надежды болельщиков.

«Это же самое замечательное время в плей-офф. Никогда не знаешь, что и как получится. Надо найти способ удачно играть в гостях. Думаю, что мы извлекли уроки из своих ошибок, особенно после неудачного начала третьего матча серии. Мы ведь уже немолодая команда, у нас есть группа очень опытных хоккеистов. Мы будем полагаться на наш опыт, поскольку значение пятого матча очень высоко», — сказал Стэмкос, забивший в своей первой же смене.

«Тампе» удалось нейтрализовать лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса, который закончил матч с одним броском в створ ворот и показателем полезности «-3». Мэттьюс забивал лишь в первом матче серии, но затем его производительность упала: во второй игре он сделал две голевые передачи, а в третьей и четвертой играх суммарно набрал лишь одно очко.

Что же касается Никиты Кучерова, то на его счету 5 (1+4) результативных баллов в трех последних матчах. Россиянин оформил ассистентский дубль в четвертой встрече, став второй звездой и неожиданно «попал под раздачу» от одноклубника. В одном из эпизодов защитник «Тампы» Кэл Фут хотел ударить форварда соперника Вильяма Нюландера, но промахнулся и «съездил» по лицу россиянина, который отнесся к этому максимально спокойно, выдав во втором периоде вот такой шедевр.

Тампа-Бэй
7:3
3:0, 2:0, 2:3
Торонто
 Путин болел за Россию в матче с Украиной и эмоционально радовался голу Карпина. Этому видео больше 20 лет
«Жесткое порно». Русский киберспортсмен, жену которого уличили в проституции, извинился за ее провокационные посты
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь