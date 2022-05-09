Кучерова били даже одноклубники! Но русский форвард отгрузил две голевые передачи и помог «Тампе» победить
Самый увлекательный сериал на Востоке продолжается.
Самый увлекательный сериал на Востоке продолжается.
«Это всего лишь одна игра. А мы здесь, чтобы выиграть серию», — кратко сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер после четвертого матча противостояния с «Торонто», который его «Молнии» уверенно выиграли. Команда Купера лишила оптимизма болельщиков «Мэйпл Лифс», которые после того, как «Торонто» повел в серии 2−1, уже начали предвкушать первый с 2004 года выход команды во второй раунд. Теперь же все начинается снова, и в таких нервных концовках нынешнему составу «Лайтнинг» нет равных по опыту и умению воспользоваться шансами.
В четвертом матче «Торонто» не имел ни малейшего шанса зацепиться за результат. К исходу восьмой минуты встречи «Тампа» вела со счетом 3:0, а к шестой минуте второго периода преимущество «Молний» выросло до пяти шайб. Да, в третьем периоде «Кленовые листья» усилиями Вильяма Нюландера, который проспал три предыдущих матча, сделали попытку организовать «возвращение», но все это было быстро пресечено Андреем Василевским и его партнерами.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос наконец-то забил свой первый кубковый гол — сделал он это спустя ровно минуту после начала встречи, завершив комбинацию с участием Никиты Кучерова и Виктора Хедмана. И россиянин, и швед набрали в этом матче по 2 очка за голевые передачи.
Три из четырех матчей этой серии закончились с разницей в три и более шайбы, и, в целом, противостояние самого популярного клуба мира и двукратных обладателей Кубка Стэнли оправдывает надежды болельщиков.
«Это же самое замечательное время в плей-офф. Никогда не знаешь, что и как получится. Надо найти способ удачно играть в гостях. Думаю, что мы извлекли уроки из своих ошибок, особенно после неудачного начала третьего матча серии. Мы ведь уже немолодая команда, у нас есть группа очень опытных хоккеистов. Мы будем полагаться на наш опыт, поскольку значение пятого матча очень высоко», — сказал Стэмкос, забивший в своей первой же смене.
«Тампе» удалось нейтрализовать лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса, который закончил матч с одним броском в створ ворот и показателем полезности «-3». Мэттьюс забивал лишь в первом матче серии, но затем его производительность упала: во второй игре он сделал две голевые передачи, а в третьей и четвертой играх суммарно набрал лишь одно очко.
Что же касается Никиты Кучерова, то на его счету 5 (1+4) результативных баллов в трех последних матчах. Россиянин оформил ассистентский дубль в четвертой встрече, став второй звездой и неожиданно «попал под раздачу» от одноклубника. В одном из эпизодов защитник «Тампы» Кэл Фут хотел ударить форварда соперника Вильяма Нюландера, но промахнулся и «съездил» по лицу россиянина, который отнесся к этому максимально спокойно, выдав во втором периоде вот такой шедевр.