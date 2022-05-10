Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд среди россиян по количеству набранных очков в матчах плей-офф НХЛ за карьеру.