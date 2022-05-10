Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

Хоккей, НХЛ, Первый раунд10.05.2022, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena, 18392 зрителя
|Майк Салливан
|Жерар Галлан
|Луи Доминге
|Игорь Шестеркин(Игорь Шестеркин, Александр Георгиев)
|02:06
|Алексис Лафренье(Брэйден Шнайдер)
|10:37
|Патрик Немет
|11:17
|Сидни Кросби(Крис Летанг, Джейк Гюнтцель)
|15:38
|Сидни Кросби
|23:14
|Майкл Мэтисон(Сидни Кросби)
|23:38
|Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Брайан Раст)
|31:22
|Марк Фридман(Брайан Бойл, Теодорс Блюгерс)
|34:04
|Адам Фокс(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
|38:53
|Дэнтон Хейнен(Крис Летанг)
|39:28
|Джефф Картер(Джейсон Зукер)
|42:53
|Крис Крайдер
|52:22
|Евгений Малкин(Каспери Капанен)
|53:20
|Джонни Бродзински
Сидни Кросби (Питтсбург), Джейк Гюнтцель (Питтсбург), Луи Доминге (Питтсбург)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0