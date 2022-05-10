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09:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд среди россиян по количеству набранных очков в матчах плей-офф НХЛ за карьеру.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс» Малкин отметился голом и довел число результативных баллов за карьеру до 177 (66 голов + 111 передач).

Таким образом, форвард «Питтсбурга» превзошел достижение Сергея Федорова (176 очков) и стал лучшим российским бомбардиром в матчах плей-офф НХЛ.

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7:2
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