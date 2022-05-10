Овечкин и Кузнецов сотворили гол-шедевр! Но «Вашингтон» не дотерпел до победы 124 секунды

Илья Самсонов — один из главных вашингтонский супергероев серии с «Флоридой». Начинавший плей-офф дублером вратарь помог выиграть третий матч и был близок к победе в стратегически важном четвертом. Стабильность голкипера — основа успехов «Кэпиталз», которые чуть было не загнали «Пантерз» в угол. Не сложилось. Команда Эндрю Брюнетта нашла чем ответить на разгромное поражение, перестроилась и сравняла счет в серии.

Кубковый опыт — многогранное понятие, выражающее одно из немногих преимуществ «Вашингтона» над «Флоридой». Костяк «Кэпиталз» прошел разные стадии борьбы за трофей и понимает, какой хоккей приносит пользу в плей-офф — когда надо откатиться и выстроить забор в средней зоне, а когда рвануть вперед. Обесточить нападение «Пантерз» «Столичные» могут за счет слаженной и компактной обороны, минимизировав свободное пространство для форвардов соперника. Как только парни Брюнетта ловят волну и чувствуют, что защитники «Столичных» сбиваются и теряют позиции, у Самсонова возникают большие проблемы.

«Флорида» предсказуемо побежала вперед с первых смен. Самсонова проверили бросками с разных позиций, но заданный «Пантерз» темп сбили два необязательных удаления. Непонятно, для чего Сэм Беннетт свалил за чужими воротами Дмитрия Орлова на глазах у арбитров. Большинство — прекрасный шанс для менее подвижного нападения «Вашингтона» без спешки расставиться в зоне и найти момент для опасного броска. Реализовал удаление Ти Джей Оши, ювелирно подставивший клюшку под выстрел Джона Карлсона от синей линии.

Минимальный перевес после 20 минут стал бы идеальным раскладом для «Вашингтона», который смог затянуть «Пантерз» в вязкий и нетипичных для них хоккей. Но «Флорида» подловила-таки соперника на позиционной ошибке. «Кэпиталз» увлеклись в чужой зоне и прозевали контратаку «два в одного». Выручи Самсонов в том моменте, «Пантерз» из неплохого по движению и бросковской активности периода ушли бы без голов. Однако подключившийся к атаке защитник Аарон Экблад и Картер Верхэге переиграли голкипера с видимой легкостью.

До 10-й минуты второго периода «Вашингтон» не бросал по воротам Сергея Бобровского. Это не следствие апатичности нападения хозяев, а заслуга повысившей темп и добавившей атакам нацеленности «Флориды». Но вот парадокс: самый опасный момент за половину отрезка создали как раз «Кэпиталз». «Пантерз» не реализовали три большинства подряд — а меньшинство «Вашингтона» сработало настолько идеально, что выскочивший из штраф-бокса Мартин Фехервари убежал на свидание с Бобровским, но не переиграл голкипера в ближнем бою.

Жарко было и у ворот Самсонова, который метался по вратарской, чтобы не пустить шайбу за ленточку. Илья всегда действует в агрессивном стиле и выкатывается за краску, чтобы улучшить позицию. Голкипер не раз выручил «Вашингтон» во втором и третьем периодах. Всего сегодня у Самсонова 29 сейвов — против 14 у Бобровского. И когда на 50-й минуте Евгений Кузнецов вылетел «один на один» с Сергеем и изящно разобрался с голкипером, русская банда «Кэпс» была близка не только в третьей победе в серии, но и к званию главных звезд матча. Ведь передачу челябинскому форварду отдал Овечкин, набирающий очки в четырех играх подряд.

«Вашингтон» не дотерпел 124 секунды. «Пантерз» выпустили шестого полевого, и в формате «шесть на пять» спасительный бросок нанес Сэм Райнхарт. Не обошлось без помощи рикошета — шайба пришла канадцу от краги Гарнета Хэтэуэйя, который с досады чуть не разбил клюшку об лед. «Флорида» перевела матч в овертайм, но продлился он недолго. Меньше пяти минут хватило Верхэге, чтобы оформить дубль и сравнять счет в серии.

Гол Картера просматривали на помеху вратарю, но судьи не определили нарушения правил. Выигравший с «Тампой» Кубок Стэнли канадец продлил серию как минимум до шести матчей. Благодаря таким бойцам и надежности Бобровского, отразившего импровизированный буллит от Маркуса Юханссона в конце третьего периода, «Флорида» возвращается домой с равным балансом побед. Кажется, все самое интересное только начинается.