«Каролина» Свечникова вышла вперед в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Слэвин (7-я минута), Тони Деанджело (13) оформивший дубль Сет Джарвис (36, 44) и Винсент Трочек (57). У «Бостона» голом отметился Коннор Клифтон (51).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес два броска в створ ворот, провел три силовых приема и очков не набрал.