«Каролина» Свечникова вышла вперед в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»
Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Каролина
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Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев площадки.
В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Слэвин (7-я минута), Тони Деанджело (13) оформивший дубль Сет Джарвис (36, 44) и Винсент Трочек (57). У «Бостона» голом отметился Коннор Клифтон (51).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес два броска в створ ворот, провел три силовых приема и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Харрикейнз». Шестой матч состоится в Бостоне в ночь на 13 мая по московскому времени.