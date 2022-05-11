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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко и Капризов забросили пять шайб в матче плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» дома уступили «Сент-Луис Блюз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Миннесота
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

У победителей отличились Райан О’Райлли (5-я минута), Брэндон Саад (36) и Владимир Тарасенко (42, 43, 59), которому дважды ассистировал Павел Бучневич, а одну голевую передачу сделал Иван Барбашев.

В составе гостей дубль на счету Кирилла Капризова (14, 18). Российский форвард «Миннесоты» забросил семь шайб в текущей серии плей-офф и установил новый клубный рекорд по этому показателю. По числу голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли он сравнялся с Уэсом Уолзом и Эндрю Брюнеттом. Результативнее россиянина в сезоне-2002/03 выступил Мариан Габорик (9 голов).

В предыдущий раз семь шайб в ходе одной серии плей-офф забрасывали Сидни Кросби и Александр Овечкин. Лидеры «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» соответственно отличились в ходе очной серии розыгрыша Кубка Стэнли 2009 года.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в ночь на 13 мая по московскому времени.

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