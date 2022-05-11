Тарасенко и Капризов забросили пять шайб в матче плей-офф НХЛ

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

У победителей отличились Райан О’Райлли (5-я минута), Брэндон Саад (36) и Владимир Тарасенко (42, 43, 59), которому дважды ассистировал Павел Бучневич, а одну голевую передачу сделал Иван Барбашев.

В составе гостей дубль на счету Кирилла Капризова (14, 18). Российский форвард «Миннесоты» забросил семь шайб в текущей серии плей-офф и установил новый клубный рекорд по этому показателю. По числу голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли он сравнялся с Уэсом Уолзом и Эндрю Брюнеттом. Результативнее россиянина в сезоне-2002/03 выступил Мариан Габорик (9 голов).

В предыдущий раз семь шайб в ходе одной серии плей-офф забрасывали Сидни Кросби и Александр Овечкин. Лидеры «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» соответственно отличились в ходе очной серии розыгрыша Кубка Стэнли 2009 года.