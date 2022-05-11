Капризов — топ, но Тарасенко еще круче! Русские нападающие забили пять голов на двоих

«Миннесота» — в шаге от вылета, несмотря на суперигру главной звезды

«Миннесота» на родном льду не смогла порадовать своих болельщиков. Хотя, несмотря на не самое лучшее начало и быстрый гол от капитана «Сент-Луиса» Райана О’Райли, хозяева в первом периоде смотрелись опаснее соперника. «Миннесота» давила прессингом и заставила «блюзменов» нарушать правила. «Дикари» не стали транжирить такие возможности и дважды реализовали численный перевес. Кирилл Капризов за четыре минуты отметился голевым дублем и вывел свою команду вперед.

Российский нападающий продолжает сводить с ума весь штат. На счету форварда стало семь заброшенных шайб в пяти матчах, и это абсолютно лучший результат в истории клуба по количеству голов за один раунд. До этого рекорд принадлежал Мариану Габорику и Уэсли Уолцу, которые в полуфинале конференции против «Ванкувера» в 2003 году забросили по пять шайб. Если Кирилл забьет еще три гола, то установит новый снайперский рекорд клуба по результативности за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Капризов заметно вырос по сравнению с прошлым плей-офф, где его умело нейтрализовал «Вегас». Теперь россиянин научился играть под давлением, стал самоотверженно отрабатывать в обороне и ложиться под шайбу. После одного заблокированного броска сегодня Кириллу пришлось немало приходить в себя, но, к счастью, все обошлось. Форвард полезен абсолютно во всех игровых компонентах и полностью соответствует роли главной суперзвезды клуба. Кроме того, нападающий «Уайлд» лидирует в гонке снайперов текущего плей-офф. Порой «Сент-Луису» ничего не оставалось, кроме как сыграть против него грязно.

Но даже несмотря на такие усилия Кирилла, «Миннесота» не сумела одержать важную и, возможно, определяющую победу в серии. Российская бригада «Блюз» крайне бледно смотрелась практически во всех матчах этого противостояния, но сегодня парни включились в самый необходимый момент. Третий период ознаменовался шикарной игрой Владимира Тарасенко, который за полторы минуты отметился голевым дублем, а в концовке встречи поразил уже пустые ворота соперника и оформил хет-трик. Во всех трех голах поучаствовали и другие российские игроки. На счету Павла Бучневича две результативные передачи, а у Ивана Барбашева — одна.

Матч с тремя шайбами стал для Тарасенко вторым в розыгрышах Кубка Стэнли. Интересно, что в 2015 году нападающий трижды отличился также в игре против «Миннесоты». Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству хет-триков в плей-офф. Теперь форвард делит его с Фрэнком Сент-Марселем и Джейденом Шварцем, а в его активе стало 5 (4+1) очков в пяти матчах серии.