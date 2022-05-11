Звезда СКА собирается покорить Канаду! Ради Кузьменко «Эдмонтону» придется расстаться с ведущими игроками

Менеджменту «Эдмонтон Ойлерз» не позавидуешь: в межсезонье у бригады Кена Холланда будет очень много работы. Без контрактов останутся нападающие Эвандер Кейн, Джош Арчибальд, Райан Маклеод, Йессе Пульюярви и Кайлер Ямамото, защитник Бретт Кулак и вратарь Микко Коскинен. Однако главной целью «Нефтяников» могут стать не эти хоккеисты, а тот, кого давно сватают в Национальную хоккейную лигу — речь идет о российском бомбардире Андрее Кузьменко.

На днях стало известно, что Кузьменко после четырех сезонов в СКА сильно склоняется к переезду за океан, причем у Андрея есть конкретное желание попасть в определенный клуб, и речь здесь об «Эдмонтон Ойлерз». Попытка подписать контракт с конкретной командой, а не просто уехать в НХЛ — достаточно редкий случай для европейских игроков. С одной стороны, это создает неплохие возможности для самих «Нефтяников», но с другой тащит за собой большой ворох проблем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kbbM3lx-hf4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кузьменко надеется пойти по стопам опытных россиян, которые добились успеха в НХЛ, сделав рывок уже в достаточно зрелом возрасте. Но если «Нефтяники» рискнут взять Андрея на условиях звездного статуса игрока КХЛ, им неизбежно придется перетряхивать состав: места под потолком зарплат нет совсем, а в плей-офф платежка «Ойлерз» превышает лимит почти на $6 млн.

У Кузьменко есть все, чтобы стать элитным бомбардиром в НХЛ. Часто игроки остаются незамеченными международным сообществом, если годами выступают в России и так и не пробиваются за океан. При этом, есть несколько звездных хоккеистов, которые пришли, проведя немало сезонов в КХЛ, и ворвались на американскую сцену с размахом.

Свежий и сравнимый пример — Артемий Панарин, который набирал 1,15 очка за игру в своем последнем сезоне в КХЛ перед подписанием контракта с «Чикаго Блэкхоукс». Кузьменко имел схожую результативность в этом сезоне, набрав 53 очка в 45 играх регулярного чемпионата КХЛ и 12 очков в 10 играх плей-офф. Другими примерами успешного перехода бывших игроков КХЛ являются Кирилл Капризов, Никита Гусев, Илья Михеев, Артем Зуб и даже Никита Зайцев. Конечно, всегда есть вероятность сложной адаптации к стилю игры НХЛ, как это было с Гусевым, но это не помешало ему набрать 44 очка в 66 играх своего первого сезона.

Игроки, уезжающие в Северную Америку из КХЛ, обычно не требуют слишком многого от своих первых контрактов и заключают соглашения на краткосрочную перспективу. Это разумная стратегия для них, и она работает для команд НХЛ, учитывая, что обе стороны рискуют и смотрят, смогут ли хоккеисты приспособиться к новому игровому стилю.

Если «Ойлерз» намереваются привлечь Кузьменко в команду этим летом, можно ожидать двух- или трехлетнего контракта со среднегодовой стоимостью 3−4 миллиона долларов (именно так в свое время сделал Панарин).

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Потребуется не одна жертва, чтобы «Ойлерз» подписали Кузьменко на ожидаемую краткосрочную сделку средней продолжительности. Несмотря на увеличение потолка на 1 миллион долларов в следующем сезоне, у «Ойлерз» есть четыре ключевых форварда, которые скоро станут свободными агентами, а защитник Дарнелл Нерс получит прибавку в 3,65 миллиона долларов.

Райан Маклеод получит небольшой контракт — его подписание не станет проблемой, равно как и зарплата Кайлера Ямамото. А вот новые договоры Эвандера Кейна и Пульюярви — это серьезная трудность. При этом, отказаться от услуг этих игроков для Холланда было бы явной ошибкой, поскольку оба прилично дополняют друг друга: Кейн агрессивен и может забивать, а Пульюярви — двусторонняя машина, способная выполнять огромный объем работы без шайбы.

Кузьменко сможет вписаться в топ-9 нападающих «Эдмонтона» и сыграться с понимающим плеймейкером в центре, в каком бы звене он ни играл. Но ситуация с потолком зарплат и свободным местом в составе просто не позволяют «Ойлерз» оставить всех нынешних на следующий сезон, особенно если они намерены взять с собой суперзвезду КХЛ.

Впрочем, кроме «Эдмонтона» на Кузьменко могут претендовать еще порядка пяти команд НХЛ, среди которых «Ванкувер» и «Вегас». И не исключено, что Андрею придется пересмотреть свои пристрастия за океаном и согласиться на переход в другой клуб, если «Нефтяники» так и не приведут платежную ведомость в порядок.