Капризов — лучший игрок старта плей-офф НХЛ. Когда он на льду, возможно все

Скорее всего, вы в курсе: сегодня ночью «Миннесота» дома влетела «Сент-Луису» (не смогли разбить защиту) и Владимир Тарасенко забил три (хотя хорош был и Павел Бучневич).

И будто бы надо орать гимн России в честь героев «Блюз», но мне хочется поговорить о другом нашем герое. Который заслуживает этого разговора не меньше — и при этом висит на волоске одного матча от вылета из плей-офф. То есть другого шанса поговорить про Капризова может и не быть.

А он, тем временем, прекрасен. Безусловную важность Капризова для «Миннесоты» отражает целый ряд цифр.

Самые очевидные: у Кирилла 7 голов — больше всех в этом плей-офф, с 8 очками он входит в топ-6 бомбардиров Кубка Стэнли.

И не самые очевидные тоже: на сайте Moneypuck.com считают индивидуальные ожидаемые голы и по этому показателю Кирилл уступает только Патрису Бержерону и Нэтану Маккиннону. Неплохая компания, правда?

Но цифры — это только следствие того, что Капризов показывает на льду. На льду он не просто результативный и, в общем, незаменимый хоккеист. Своей игрой Кирилл преображает «Миннесоту», делает ее способной на абсолютной любой результат. Можно сказать, что он привносит вдохновение в игру «Уайлд», но я бы сказал — он и есть это вдохновение.

В «Миннесоте» Капризов играет примерно ту же роль, что Кучеров в «Тампе» — Россия вообще как-то удивительно бодро производила волшебников в 1990-х — только с совсем другой позиции.

Никита — организатор волшебства, продюсер креативных проектов атаки «молний», он играет, скорее, от паса и почти с любым партнером сразу же образует связку (проверено: это работает даже с Кори Перри) и уже этой связкой растаскивает чужую защиту.

Кирилл не такой философ, и хотя тоже отлично действует в подыгрыше (мы это видели, еще когда он играл в Уфе), играет ближе к середине чужой зоны и больше нацелен на завершение. Он конструирует атаки, находясь не в их начале, а в самом конце — собственно, он обычную перепасовку превращает в атаку неожиданным броском.

Он ищет свободный лед, находит его и превращает в голы обычные и даже не очень хорошие передачи на себя. Это звучит довольно мудрено, но выглядит почти так же магически, как и какие-нибудь хитрые передачи Никиты Кучерова. Посмотрите, каким набором Капризов едва не расшатал «Сент-Луис»: сначала неожиданный и точный бросок в дальний угол слева в большинстве, а потом невероятно быстрый бросок из полупозиции, в пространстве между соперниками.

У Капризова были какие-то доли секунды до того, как его накроют, но он успел переложить шайбу на удобную и метнуть ее точно в ближнюю девятку.

Это фантастика, это очень быстро, и я даже не могу представить, кто еще в современном хоккее может исполнить это с такой скоростью и с такой точностью. В следующий миг Капризова уже накрыли — но было поздно.

Кирилл просто фактом своего выхода на лед прокачивает атаку «Миннесоты» до топ-уровня НХЛ. Нет ничего невозможного — голом может закончиться любая позиционная атака и атака с ходу, и в случайном, на первый взгляд, попадании на самом деле не будет ничего случайного. Это вот просто так человек играет в хоккей.

Он управляет атакой своей команды не через контроль шайбы, а через открывание и перемещение — хотя и с шайбой он тоже обращается прекрасно, но это мы видели много у кого — он ищет куда бы так открыться, где его никто не ждет, вскрывает этими открываниями защиту и ставит ее в тупик.

Великолепный, не похожий ни на кого игрок, который с каждым сезоном в НХЛ раскрывается на новом уровне — и есть ощущение, что сейчас мы видим далеко не последнюю его версию.