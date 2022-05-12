Катастрофа Овечкина. Его команда громко опозорилась: вела 3:0, но умудрилась проиграть и оказалась на грани вылета
«Флорида» ведет в серии 3−2.
«Флорида» ведет в серии 3−2.
Четвертый матч серии «Флорида» — «Вашингтона» закончился очень неприятным образом для команды Александра Овечкина. Она находилась в двух минутах от победы, которая поставила бы на грань вылета лучшую команду регулярного чемпионата, но сначала позволила «Пантерз» перевести встречу в овертайм, а затем быстро пропустила в овертайме. В итоге счет в противостоянии сравнялся — 2−2. Казалось, что психологическое преимущество теперь перейдет к клубу из солнечного штата, а «Столичным» будет очень непросто остановить поверившего в себя соперника.
Но банда Овечкина в этом плей-офф уже неоднократно приятно удивляла и в первой половине пятой игры она сделала это снова.
Ти Джей Оши в третьем матче подряд (!) исполнил один и тот же трюк — забил подправлением с пятака.
Александр Овечкин продолжил максимально неожиданную для себя серию — он отмечался результативными передачами в четырех первых встречах этого розыгрыша Кубка Стэнли и в ночь со среды на четверг не стал изменять традиции.
А когда Евгений Кузнецов и Оши реализовали выход «2 в 1», подумалось, что дело сделано: «Вашингтон» преподнес очередную сенсацию и едет домой, чтобы оформить путевку в полуфинал конференции. Но в этот момент для Овечкина и его партнеров случилась настоящая катастрофа. На протяжении регулярного чемпионата-21/22 «Флорида» неоднократно доказывала, что безвыходных ситуаций не бывает, заслужив неофициальный статус «короля камбэков». Теперь «Пантеры» провернули любимый номер и в плей-офф.
Можно ругать полевых игроков гостей, которые раз за разом стали пропускать разящие контратаки обладателя Президентского кубка. Можно задавать вопросы вратарю Илье Самсонову, вина в котором очевидна лишь в одном голе, но в очень важном — он не смог зафиксировать бесхозно лежавшую на пятаке шайбу, когда «Кэпиталз» еще сохраняли минимальную преимущество. Но все это уже не отменит случившегося — фаворит серии сначала за 8 минут превратил 0:3 в 3:3,
а затем добил «Вашингтон» еще двумя быстрыми выпадами в третьей двадцатиминутке.
Поражение со счетом 3:5 в матче, который долгое время оставался под полным контролем команды Александра Овечкина, может стать для нее слишком болезненным ударом. Теперь «Флорида» выглядит безоговорочным фаворитом этой серии не только на бумаге, но и на деле. В еще один подвиг «Вашингтона» после пятой игры не верится совсем.