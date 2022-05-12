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10:35 (мск), источник: Sport24

«Калгари» вышел вперед в серии с «Далласом», у Задорова ассист

В ночь на 12 мая (мск) состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Флэймз» со счетом 3:1.

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Источник: Reuters

В составе победителей по шайбе забросили Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис. На счету защитника Никиты Задорова голевая передача.

Автором единственной шайбы «Старз» стал Джейсон Робертсон. Нападающий Владислав Наместников завершил матч с показателем полезности «-2». Александр Радулов и Денис Гурьянов участие в матче не принимали.

Счет в серии стал 3−2«Калгари». Следующий матч между командами пройдет 14 мая, начало — в 04:30 мск.

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