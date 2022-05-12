«Калгари» вышел вперед в серии с «Далласом», у Задорова ассист

Хоккей, НХЛ, Первый раунд12.05.2022, 04:30 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome, 19289 зрителей
|Якоб Маркстрем
|Джейк Эттингер(Джейк Эттингер)
|06:06
|Никита Задоров
|13:51
|Михаэль Раффль
|20:23
|Расмус Андерссон
|33:21
|Джейсон Робертсон(Джейми Бенн, Эса Линделл)
|37:55
|Миро Хейсканен
|46:49
|Микаэль Баклунд(Эндрю Манджапане, Блэйк Коулмэн)
|50:38
|Эндрю Манджапане(Микаэль Баклунд, Никита Задоров)
|53:20
|Оливер Шилингтон
|59:02
|Тревор Льюис(Элиас Линдхольм, Джонни Годро)
Микаэль Баклунд (Калгари), Эндрю Манджапане (Калгари), Якоб Маркстрем (Калгари)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0