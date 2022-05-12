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10:15 (мск), источник: Sport24

Малкин лишился канадского друга и не смог добить «Рейнджерс». Травма Кросби станет роковой для «Питтсбурга»?

Двух голевых передач Джино оказалось мало.

Питтсбург
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Источник: Reuters

«Питтсбург», достаточно сенсационно забравший три из четырех первых матчей серии против «Рейнджерс», подарил самому себе право на ошибку. В пятой игре, которую принимал легендарный «Мэдисон-сквер-гарден», команда Евгения Малкина могла и проиграть — у нее все равно оставалась возможность добыть выход в полуфинал конференции на родном льду. Но поражение поражению рознь, особенно в плей-офф, где очень многое решают детали.

Главный эпизод пятой встречи случился в середине второго периода, когда Джейкоб Труба жестко атаковал одного из лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли и многолетнего лидера «Пингвинз» Сидни Кросби. Хит не выглядел грязным, малыш Сид быстро поднялся на ноги, но на скамейке он долго морщился от неприятных ощущений, после чего отправился в раздевалку, держась за плечо. На лед этим вечером канадец больше не вернулся.

В итоге травма Кросби разделила матч на две абсолютно разных по содержанию части. В первой «Пенс» уверенно шли к очередной и решающей победе: неудержимый в этой серии Джейк Гюнцель забивал броском из-за ворот,

а Евгений Малкин выдавал голевую передачу под бросок Крису Летангу.

А во второй все перевернулось с ног на голову — «Рейнджерс» за 163 секунды смогли превратить 0:2 в 3:2. Символично, что третий гол с передачи Артемия Панарина забил тот самый Труба, оставивший соперника без одной из главных ударных сил.

После чего хозяева добили «Пингвинов» двумя шайбами в третьей двадцатиминутке — победную на свой счет записал чех Филип Хитил, до этого никогда не отличавшийся в плей-офф НХЛ.

Да, где-то между голами «Синерубашечников» затесалось очередное точное попадание Гюнцеля, которому ассистировал Малкин, но изменить это ничего уже не могло. Травма Кросби, переживающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли очередную молодость, будто выпустила из гостей воздух — в итоге они проиграли со счетом 3:5.

Теперь главным становится вопрос — как быстро Сидни вернется в строй? Очевидно, что повреждение может оказаться достаточно серьезным, в противном случае капитан не бросил бы команду в тот момент, когда она почти оформила путевку во второй раунд — впереди маячили несколько дней отдыха и спокойного восстановления. Вместо них «Питтсбургу» нужно кровь из носу забирать шестой матч, иначе придется снова лететь в Нью-Йорк, где никакого права на ошибку уже не будет. Все выглядит так, что эпизод с участием Трубы и Кросби рискует стать ключевым не только для пятой игры, но и для всей серии.

Рейнджерс
5:3
0:1, 3:2, 2:0
Питтсбург
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