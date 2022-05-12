Малкин лишился канадского друга и не смог добить «Рейнджерс». Травма Кросби станет роковой для «Питтсбурга»?

«Питтсбург», достаточно сенсационно забравший три из четырех первых матчей серии против «Рейнджерс», подарил самому себе право на ошибку. В пятой игре, которую принимал легендарный «Мэдисон-сквер-гарден», команда Евгения Малкина могла и проиграть — у нее все равно оставалась возможность добыть выход в полуфинал конференции на родном льду. Но поражение поражению рознь, особенно в плей-офф, где очень многое решают детали.

Главный эпизод пятой встречи случился в середине второго периода, когда Джейкоб Труба жестко атаковал одного из лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли и многолетнего лидера «Пингвинз» Сидни Кросби. Хит не выглядел грязным, малыш Сид быстро поднялся на ноги, но на скамейке он долго морщился от неприятных ощущений, после чего отправился в раздевалку, держась за плечо. На лед этим вечером канадец больше не вернулся.

В итоге травма Кросби разделила матч на две абсолютно разных по содержанию части. В первой «Пенс» уверенно шли к очередной и решающей победе: неудержимый в этой серии Джейк Гюнцель забивал броском из-за ворот,

а Евгений Малкин выдавал голевую передачу под бросок Крису Летангу.

А во второй все перевернулось с ног на голову — «Рейнджерс» за 163 секунды смогли превратить 0:2 в 3:2. Символично, что третий гол с передачи Артемия Панарина забил тот самый Труба, оставивший соперника без одной из главных ударных сил.

После чего хозяева добили «Пингвинов» двумя шайбами в третьей двадцатиминутке — победную на свой счет записал чех Филип Хитил, до этого никогда не отличавшийся в плей-офф НХЛ.

Да, где-то между голами «Синерубашечников» затесалось очередное точное попадание Гюнцеля, которому ассистировал Малкин, но изменить это ничего уже не могло. Травма Кросби, переживающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли очередную молодость, будто выпустила из гостей воздух — в итоге они проиграли со счетом 3:5.