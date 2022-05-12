Малкин лишился канадского друга и не смог добить «Рейнджерс». Травма Кросби станет роковой для «Питтсбурга»?
Двух голевых передач Джино оказалось мало.
Двух голевых передач Джино оказалось мало.
«Питтсбург», достаточно сенсационно забравший три из четырех первых матчей серии против «Рейнджерс», подарил самому себе право на ошибку. В пятой игре, которую принимал легендарный «Мэдисон-сквер-гарден», команда Евгения Малкина могла и проиграть — у нее все равно оставалась возможность добыть выход в полуфинал конференции на родном льду. Но поражение поражению рознь, особенно в плей-офф, где очень многое решают детали.
Главный эпизод пятой встречи случился в середине второго периода, когда Джейкоб Труба жестко атаковал одного из лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли и многолетнего лидера «Пингвинз» Сидни Кросби. Хит не выглядел грязным, малыш Сид быстро поднялся на ноги, но на скамейке он долго морщился от неприятных ощущений, после чего отправился в раздевалку, держась за плечо. На лед этим вечером канадец больше не вернулся.
В итоге травма Кросби разделила матч на две абсолютно разных по содержанию части. В первой «Пенс» уверенно шли к очередной и решающей победе: неудержимый в этой серии Джейк Гюнцель забивал броском из-за ворот,
а Евгений Малкин выдавал голевую передачу под бросок Крису Летангу.
А во второй все перевернулось с ног на голову — «Рейнджерс» за 163 секунды смогли превратить 0:2 в 3:2. Символично, что третий гол с передачи Артемия Панарина забил тот самый Труба, оставивший соперника без одной из главных ударных сил.
После чего хозяева добили «Пингвинов» двумя шайбами в третьей двадцатиминутке — победную на свой счет записал чех Филип Хитил, до этого никогда не отличавшийся в плей-офф НХЛ.
Да, где-то между голами «Синерубашечников» затесалось очередное точное попадание Гюнцеля, которому ассистировал Малкин, но изменить это ничего уже не могло. Травма Кросби, переживающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли очередную молодость, будто выпустила из гостей воздух — в итоге они проиграли со счетом 3:5.
Теперь главным становится вопрос — как быстро Сидни вернется в строй? Очевидно, что повреждение может оказаться достаточно серьезным, в противном случае капитан не бросил бы команду в тот момент, когда она почти оформила путевку во второй раунд — впереди маячили несколько дней отдыха и спокойного восстановления. Вместо них «Питтсбургу» нужно кровь из носу забирать шестой матч, иначе придется снова лететь в Нью-Йорк, где никакого права на ошибку уже не будет. Все выглядит так, что эпизод с участием Трубы и Кросби рискует стать ключевым не только для пятой игры, но и для всей серии.