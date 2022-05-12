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18:52 (мск), источник: Sports.Ru

Шестеркин, Макдэвид и Мэттьюс — претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

НХЛ назвала претендентов на приз самому ценному хоккеисту сезона.

Рейнджерс
Эдмонтон
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Источник: AP 2022

Определены три финалиста на получение награды «Харт Трофи» — приза, вручаемого игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

На победу в этой номинации претендуют Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

26-летний российский голкипер сыграл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5% бросков. Также на его счету шесть шатаутов.

25-летний Макдэвид набрал 123 (44+79) очка при полезности «плюс 29» в 80 матчах сезона. В среднем он проводил на льду 22:03. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

24-летний Мэттьюс записал на свой счет 106 (60+46) баллов за результативность при полезности «плюс 20». В среднем американец проводил на льду 20:36.

В прошлом сезоне приз «Харт Трофи» получил Коннор Макдэвид.

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