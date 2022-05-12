Шестеркин, Макдэвид и Мэттьюс — претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ
НХЛ назвала претендентов на приз самому ценному хоккеисту сезона.
НХЛ назвала претендентов на приз самому ценному хоккеисту сезона.
Определены три финалиста на получение награды «Харт Трофи» — приза, вручаемого игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
На победу в этой номинации претендуют Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Остон Мэттьюс («Торонто»).
26-летний российский голкипер сыграл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5% бросков. Также на его счету шесть шатаутов.
25-летний Макдэвид набрал 123 (44+79) очка при полезности «плюс 29» в 80 матчах сезона. В среднем он проводил на льду 22:03. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
24-летний Мэттьюс записал на свой счет 106 (60+46) баллов за результативность при полезности «плюс 20». В среднем американец проводил на льду 20:36.
В прошлом сезоне приз «Харт Трофи» получил Коннор Макдэвид.