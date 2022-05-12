Шестеркин должен получить самый ценный приз НХЛ. Но он достанется наследнику Овечкина

НХЛ объявила финалистов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, в их число вошел вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Среди его конкурентов — лучший снайпер регулярки Остон Мэттьюс и невероятный Коннор Макдэвид.

В моей вселенной награда должна достаться именно россиянину. Его невероятная игра на протяжении всего сезона помогла «Рейнджерс» красиво оформить себе место в плей-офф. Иначе они туда с большой вероятностью вообще бы не попали. Однако у меня есть сомнения, что у Шестеркина есть реальный шанс выиграть «Харт». Представители его амплуа удостаиваются этого крайне редко — всего один раз за последние 18 сезонов! Надо либо быть великим при жизни, как Доминик Гашек, либо представлять легендарный клуб — Кэри Прайс и Жозе Теодор, когда завоевали этот приз, выступали за «Монреаль».

Для Шестеркина место в тройке претендентов — уже великолепный результат. Три года назад, когда он отправился из СКА в «Рейнджерс», о таком можно было только мечтать в розовых снах. Ранее в номинанты на «Харт» из российских вратарей попадал лишь Сергей Бобровский, когда выступал в ультраоборонительном «Коламбусе» под руководством Джона Торторелла. Нью-йоркская команда в своем нынешнем виде несбалансированна. Шестеркин своей игрой заставлял закрывать глаза на многие проблемы.

Обладатель «Харта» определяется голосованием 100 человек, входящих в Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов. Подход — самый демократичный, какой только можно представить. Но только на первый взгляд. У любого метода есть свои изъяны. «Харт» — приз не просто лучшему, а игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление своей команды. Однако люди, участвующие в голосовании, подвержены известному влиянию косвенных факторов — охвата рынка, который представляет тот или иной клуб, и медийной составляющей.

Мэттьюс — это Торонто, Шестеркин — Нью-Йорк, а Макдэвид — самый зрелищный и результативный нападающий лиги последних лет. Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси и нападающий «Калгари» Джонни Годро фантастически провели регулярный чемпионат, но остались за пределами тройки лучших. В моих глазах это огромная несправедливость, поскольку оба имели огромное значение для своих команд, что напрямую отражает ценность приза. Будь моя воля — включил бы их вместо Мэттьюса и Макдэвида не задумываясь.

«Мэйпл Лифс» — самый популярный клуб мира со всеми вытекающими. Раз его игроку удалось показать неплохой по спортивным меркам результат, то будьте уверены, что местные медиа раздуют достижение до космического масштаба. Мэттьюс идеально вписывается в образ главного и в значительной степени попсового героя. Куда там захолустному Нэшвиллу или неброскому Калгари. На того же Йоси стали обращать внимание только ближе к концу сезона, когда в марте он вышел на график «100 очков в регулярке». На 99 процентов уверен, что «Харт» достанется американцу. Мэттьюс был невероятно хорош. С этим глупо спорить. Однако его влияние на команду не сравнить с тем, что сделали другие претенденты.