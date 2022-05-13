«Его уровень невероятен» Российский вратарь переписывает рекорды НХЛ. За что в Америке его прозвали Царем?

Лига не стала применять к ним персональных санкций и всячески оберегает от негатива, который в той или иной степени выплескивается на россиян.

Практически каждый день мы слышим о новых достижениях и рекордах Александра Овечкина, Кирилла Капризова и других не менее ярких атакующих игроков. Но в НХЛ есть россияне, которые блестяще проявляют себя и на последнем рубеже обороны. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был так хорош в регулярном чемпионате, что вошел в число самых ценных игроков сезона, а затем продолжил радовать команду невероятными спасениями в плей-офф, в борьбе за Кубок Стэнли.

«Лента.ру» — об успехах русского голкипера в НХЛ, а также о его яркой карьере в России и за океаном.

В надежде на титул

В первом раунде плей-офф в соперники «Рейнджерс» достался «Питтсбург Пингвинс», искушенный победами в Кубке Стэнли, причем совсем недавними. Правда, сейчас «пингвины» находятся в кризисе и имели шансы вообще проскочить мимо плей-офф, так что очевидный фаворит в противостоянии не просматривается.

Этот тезис подтвердил первый матч, который команды превратили в яркий и довольно продолжительный спектакль.

В основное время матча клубы забросили друг другу по три шайбы, после чего игра перешла в овертайм. Лишь на шестой минуте третьего дополнительного периода российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин удачно подставил клюшку и заставил капитулировать Шестеркина, принеся своей команде победу.

Несмотря ни на что, российский вратарь этот матч точно может занести себе в актив. «Питтсбург» нанес аж 83 броска в створ, а Шестеркин с 79 сейвами установил клубный рекорд и вышел на второе место по этому показателю за всю историю НХЛ. Впереди лишь финн Йоонас Корписало, который два года назад в составе «Коламбус Блю Джекетс» умудрился отразить 85 бросков по воротам за один матч плей-офф.

Однако рекорды вряд ли могли сильно утешить Шестеркина, клуб которого оказался в серии в роли догоняющего. Поэтому во втором матче с «Питтсбургом» россиянин показал еще более вдохновенную игру, которая завершилась в основное время со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Огромный вклад вратаря в успех клуба из Нью-Йорка отметил главный тренер команды Жерар Галлан. Кстати, россиянин стал первым вратарем в истории розыгрыша Кубка Стэнли, которому в первых двух встречах удалось пробить отметку в 100 сейвов.

Шестеркин? Он точно сделал три или четыре действительно хороших сейва в самом начале третьего периода, так что это было важно для нас, потому что это были, вероятно, худшие четыре или пять минут, которые у нас были за всю игру. Жерар Галлан главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»

Следующие два матча сложились для Шестеркина не так здорово. Его команда дважды проиграла, а россиянин в этих матчах пропустил по семь шайб. При этом Галлан отмечал, что не имеет претензий к вратарю и продолжает ему доверять. Ставка специалиста сыграла, и в последней встрече с «Питтсбургом» Шестеркин сыграл гораздо увереннее, пропустив три шайбы и добыв вместе с «Рейджерс» победу. Теперь счет в серии 3−2 в пользу «Пингвинс». Сможет ли команда из Нью-Йорка окончательно оформить камбэк — будет во многом зависеть от Шестеркина.

Герой регулярки

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В регулярном чемпионате Шестеркин проявлял себя просто блестяще. Голкипер стал лучшим в НХЛ по двум ключевым показателям: среднему проценту отраженных бросков (93,5 процента) и среднему количеству пропущенных шайб за матч (2,07). Из 53 встреч «регулярки» в шести играх голкипер оставил свои ворота сухими, а 36 игр с участием Шестеркина завершились победами «Рейнджерс».

Красноречивые цифры, а также общее впечатление от игры Шестеркина заставило ассоциацию журналистов НХЛ включить голкипера в шорт-лист претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. За титул с ним поборются капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс. Атакующим игрокам априори легче завоевывать индивидуальные награды. Реализуешь два момента из шести — и ты герой. У голкиперов такой роскоши нет, каждая их ошибка в матче может стать судьбоносной.

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Конечно, взять приз Шестеркину будет очень сложно.

Последний раз награда уходила вратарю в 2015 году, когда журналисты отметили заслуги голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса. Но уже одно то, что Шестеркин фигурирует среди претендентов на титул, говорит о многом. А вот «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю «регулярки» — от россиянина вряд ли уйдет. Там он тоже попал в шорт-лист из трех претендентов, конкурентами выступают Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторс» и вратарь «Калгари Флеймс» Якоб Маркстрем. Выбор в пользу любого другого кандидата приведет к грандиозному скандалу. Шестеркина хвалят все, недавно порция комплиментов россиянину досталась от легендарного вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Мы почти не видим, чтобы Шести совершал ошибки. Психологически он выглядит очень уверенным, на своем месте. Он очень хорошо читает игру, знает, когда выходить на бросок, когда отойти назад. Шести очень терпелив на льду, читает все ситуации. Его совокупность качеств: умение держать свой уровень, психология, техника… Это просто невероятно. Хенрик Лундквист бывший вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»

Поклонники хоккея в Северной Америке давно обратили внимание на уникальную вратарскую технику Шестеркина, которая выделяет его на фоне остальных. Специалисты отмечают его способность к быстрому перемещению в площади ворот, стоя на коленях. Это позволяет россиянину надежно прикрывать оба угла даже в тот момент, когда соперник резко переводит шайбу под бросок с одного фланга на другой. Именно с этим навыком связано огромное количество эффектных сейвов Шестеркина в НХЛ.

Другим сильным качеством вратаря является классное владение клюшкой, благодаря которому он и помогает защитникам перехватывать заброшенные в зону шайбы и мешает форвардам соперника отличиться в ближнем бою. Многие также отмечают незаурядные способности Шестеркина к чтению игры и умению не покупаться на ложные движения соперников. Это часто помогает ему быть хозяином положения в серии буллитов. Болельщики «Рейнджерс», подмечая эту особенность игрока и его русские корни, в соцсетях часто называют Шестеркина Царем, однако сам вратарь от прозвища открещивается. Скромный россиянин отказывается надевать виртуальную корону, продолжая полностью отдаваться хоккею.

Шестеркин в своей современной версии был отшлифован в СКА под руководством именитого российского тренера вратарей Рашита Давыдова. Специалист также признавался, что продолжает тесно общаться с подопечным и разбирать его ошибки в матчах НХЛ. Успехи россиянина в нынешнем сезоне заставили весь хоккейный мир обратить внимание на Шестеркина, теперь манеру его игры изучают молодые хоккеисты, стараясь подражать голкиперу «Рейнджерс».

От Москвы до Нью-Йорка

Шестеркин — воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов». В составе этой команды голкипер успешно выступал в столичных детском и юношеском первенствах, а в 2012 году в возрасте 17 лет на драфте юниоров КХЛ был выбран московским «Спартаком» под вторым номером. Всеволод Кондрашов, являвшийся на тот момент конкурентом Шестеркина за место в составе красно-белых, вспоминал о том, как новичок становился безоговорочным первым номером команды.

Игоря начали подпускать. Раз дали сыграть, два. Он за эти шансы схватился зубами и только добавил тренерам головной боли. Кого ставить на игру? У него была здоровая уверенность в себе — и это чувствовалось. Он ничего и никому не отдаст просто так. Он будет бороться и воевать. Если у него что-то не получается, он потренируется и поработает дополнительно. Всеволод Кондрашов бывший голкипер МХК «Спартак»

В составе МХК «Спартак» Шестеркин стал победителем Кубка Харламова (аналог Кубка Гагарина для коллективов из МХЛ), а в составе основной команды красно-белых успел появиться на площадке в матчах КХЛ лишь несколько раз. В 2014 году вратарь вместе с 15 одноклубниками перешел в систему СКА, после того как «Спартак» из-за финансовых проблем потерял место в КХЛ. В том же году перспективного россиянина задрафтовал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Шестеркин в той внушительной компании спартаковцев считался главной целью петербургских армейцев: голкипера брали не под МХЛ, а именно для основного состава сине-бело-голубых. Правда, после перехода в СКА талантливый вратарь оказался лишь третьим голкипером и за пять лет в команде так и не смог стать железобетонным первым номером.

Четыре сезона Шестеркин был дублером сильного финского вратаря Микко Коскинена, а в последнем перед отъездом в НХЛ чемпионате играл поочередно со шведом Магнусом Хеллбергом. Всякий раз россиянин как минимум не уступал конкурентам-иностранцам, но тренерский штаб СКА отказывался делать его безоговорочным основным голкипером.

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В сборной России на Шестеркина тоже не могли не обратить внимание, однако он феерил исключительно в товарищеских матчах и играх Еврохоккейтура. Вратарь завоевал две бронзы подряд на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, но при этом ни разу не появился на площадке. По такой же схеме голкипер стал олимпийским чемпионом в 2018-м на Играх в Пхенчхане. Шестеркин находился в заявке на турнир, но на лед выходили исключительно Василий Кошечкин и Илья Сорокин.