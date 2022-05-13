Дубль Свечникова не помог «Каролине», «Бостон» сравнял счет в серии
Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Каролину Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Каролину Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу хозяев площадки.
В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан (21-я минута), Чарли Койл (39), Эрик Хаула (48), Дерек Форборт (51) и Кертис Лазар (56).
У «Каролины» дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников (44, 58).
Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе и участия в матче не принял.
Счет в серии стал равным — 3−3. Последний, седьмой матч состоится в Роли 15 мая.