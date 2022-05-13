Дубль Свечникова не помог «Каролине», «Бостон» сравнял счет в серии

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан (21-я минута), Чарли Койл (39), Эрик Хаула (48), Дерек Форборт (51) и Кертис Лазар (56).

У «Каролины» дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников (44, 58).

Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе и участия в матче не принял.