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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Свечникова не помог «Каролине», «Бостон» сравнял счет в серии

Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Каролину Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бостон
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршан (21-я минута), Чарли Койл (39), Эрик Хаула (48), Дерек Форборт (51) и Кертис Лазар (56).

У «Каролины» дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников (44, 58).

Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе и участия в матче не принял.

Счет в серии стал равным — 3−3. Последний, седьмой матч состоится в Роли 15 мая.

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