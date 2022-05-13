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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счет в серии

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс».

Торонто
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.

Первую шайбу забросил игрок «Тампы» Ондржей Палат на 18-минуте. На 31-й минуте счёт удвоил Энтони Чирелли. Через минуту забил игрок канадцев Остон Мэттьюс. На 40-й минуте две шайбы забросил Джон Таварес.

На 50-й минуте гол за «Тампу» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 80-й минуте, в овертайме, Брейден Пойнт забил золотой гол, тем самым принеся победу «Тампе».

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающая игра серии состоится 15 мая в Торонто.

Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1.

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Тампа-Бэй
4:3ОТ
1:0, 1:3, 1:0
Торонто
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