Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счет в серии

Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.

Первую шайбу забросил игрок «Тампы» Ондржей Палат на 18-минуте. На 31-й минуте счёт удвоил Энтони Чирелли. Через минуту забил игрок канадцев Остон Мэттьюс. На 40-й минуте две шайбы забросил Джон Таварес.

На 50-й минуте гол за «Тампу» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 80-й минуте, в овертайме, Брейден Пойнт забил золотой гол, тем самым принеся победу «Тампе».

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающая игра серии состоится 15 мая в Торонто.

Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.