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09:49 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Миннесоту» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Сент-Луиса».

Сент-Луис
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Источник: Reuters

ТАСС, 13 мая. «Сент-Луис» в пятницу на домашней площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1 в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Ледди (15-я минута), Райан О'Райли (30), Тайлер Бозак (34), Владимир Тарасенко (39), Колтон Парайко (59). У проигравших отличился Мэтт Дамба (47).

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей, его соотечественник защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов также отдал голевой пас.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Сент-Луиса». В следующем раунде команда сыграет с «Колорадо», победившим в первом раунде «Нэшвилл» (счет в серии 4−0).

По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» занял третье место в Центральном дивизионе, «Миннесота» стала второй. Команды в третий раз играли друг с другом в плей-офф НХЛ, в 2015 году «Миннесота» одержала победу в серии со счетом 4−2, в 2017 году сильнее оказался «Сент-Луис» (4−1).

«Сент-Луис» становился победителем Кубка Стэнли один раз — в 2019 году. «Миннесота» ни разу не выигрывала трофей. Действующим победителем плей-офф НХЛ является «Тампа».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде победил «Лос-Анджелес» (4:2) и сравнял счет в серии (3−3). Следующая игра между командами пройдет 15 мая на домашней площадке «Эдмонтона».

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5:1
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