Тарасенко выбил Капризова из плей-офф! В решающий момент русский снайпер «Миннесоты» промолчал

Шестой матч серии между «Дикарями» и «Блюзменами», как и ожидалось, оказался последним. Все-таки слишком разные весовые категории у этих команд, если говорить о кубковом опыте, которого у «Сент-Луиса», недавно бравшего Кубок Стэнли, хоть отбавляй, а у питающей надежды выстрелить «Миннесоты» почти нет. Когда серия дошла до той стадии, что каждая ошибка может стоить команде вылета из плей-офф, «Музыканты» мобилизовались и выдали практически идеальную игру, в то время как «Дикари» сбились на силовые приемы, совершили в два раза больше потерь шайбы и оказались полностью несостоятельны при игре в большинстве.

С такими компонентами было бы трудно одолеть столь крепкого соперника, тем более, что главные герои «Миннесоты» — нападающие Кирилл Капризов и Кевин Фиала — в решающем поединке промолчали. И если россиянину себя, в целом, не в чем упрекнуть — Кирилл забил 7 голов в 6 матчах, набрал 8 очков и вышел в лидеры спора снайперов, то швейцарец откровенно разочаровал, не забросив ни разу.

В шестом матче серии «Сент-Луис» лидировал от начала и до конца, а ключевым стал второй период, когда «Музыканты» трижды пробили голкипера гостей Марка-Андре Флери. Четвертую шайбу своей команды отгрузил соперникам российский форвард Владимир Тарасенко, который записал на свой счет пятый гол в текущем плей-офф, реализовав численное преимущество.

«Миннесота» же смогла пробить голкипера «Музыкантов» Джордана Биннингтона лишь в третьем периоде, когда организовать полноценный камбэк было уже невозможно. Ведя 2−1 в серии, «Дикари» проиграли три матча подряд, и даже наличие Капризова не спасло подопечных Дина Эвасона от вылета.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VXHLQwirT5I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это отличная группа игроков. Жаль, что она так быстро распалась», — откровенно сказал после матча автор единственной шайбы «Уайлд» защитник Мэтт Дамба.

У «Миннесоты» было в составе 6 хоккеистов, забивших 20 и более голов в регулярном чемпионате, но в плей-офф команда смогла забросить лишь 16 шайб, 10 из которых на счету Капризова и Джоэля Эрикссона Эка.

«Я очень горжусь нашими хоккеистами. Я знаю, как сложно было “закрыть” такого соперника. По ходу серии мы полностью изменили нашу игру», — сказал главный тренер «Блюз» Крейг Беруби.