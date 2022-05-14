Пас Шестеркина помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии против «Питтсбурга»

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Мика Зибанеджад (26-я и 27-я минуты) и Крис Крайдер (34, 59), еще одну шайбу забросил Эндрю Копп (60). У «Питтсбурга» голами отметились Джефф Картер (15), Брайан Раст (16) и российский нападающий Евгений Малкин (37).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tNwOBwPyqPM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34 и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин нанес три броска в створ и провел один силовой прием.