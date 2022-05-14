Пас Шестеркина помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии против «Питтсбурга»
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Мика Зибанеджад (26-я и 27-я минуты) и Крис Крайдер (34, 59), еще одну шайбу забросил Эндрю Копп (60). У «Питтсбурга» голами отметились Джефф Картер (15), Брайан Раст (16) и российский нападающий Евгений Малкин (37).
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34 и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин нанес три броска в створ и провел один силовой прием.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Последний, седьмой матч состоится в Нью-Йорке 16 мая.