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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пас Шестеркина помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии против «Питтсбурга»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Мика Зибанеджад (26-я и 27-я минуты) и Крис Крайдер (34, 59), еще одну шайбу забросил Эндрю Копп (60). У «Питтсбурга» голами отметились Джефф Картер (15), Брайан Раст (16) и российский нападающий Евгений Малкин (37).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34 и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин нанес три броска в створ и провел один силовой прием.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Последний, седьмой матч состоится в Нью-Йорке 16 мая.

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