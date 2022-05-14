Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф

Агрессия «Вашингтона»

«Вашингтон» был в 61-й секунде от окончания сезона, но героически спас шестой матч с «Флоридой» и отложил развязку до овертайма. Ход встречи напоминал американские горки. Команды по очереди выходили вперед, но соперник непременно находил силы, чтобы отыграться.

Не отыгрываются только шайбы в овертайме. Этот тезис звучит банально. Как и то, что нельзя оставлять чужих форвардов на собственном пятаке. Но на подобных банальностях «Столичные» сегодня и погорели.

Матч жизни «Вашингтон» начал ожидаемо агрессивно. Команды быстро включились в силовой хоккей: смело шли в стыки и обменивались жесткими хитами. Тон игре задали хозяева. Чего только стоит силовой прием Александра Овечкина на Аароне Экбладе, после которого защитник «Пантерз» отправился в раздевалку.

О заряженности «Вашингтона» продлить серию говорил двукратный перевес по хитам (26−14) в первом периоде. Героями стартовых 20 минут остались голкиперы. Самсонов и Бобровский не пропустили и пару раз выручили свои команды. Но и бросали по воротам не так часто — небольшим преимуществом владели хозяева.

Картина на льду не изменилась во втором периоде. «Вашингтон» играл настырнее, лез на ворота и продавливал оборону «Пантерз». Неудивительно, что первую шайбу организовали не привычные лидеры (Овечкин, Кузнецов или Оши), а работяги из четвертого звена. Оперативный вход в зону, доставка на пятак из-за ворот — гол. Ник Дауд расстрелял Бобровского, вогнав шайбу в дальний угол.

«Флорида» не проходила первый раунд плей-офф с 1996 года. По ходу регулярки сложилось четкое ощущение, что «Пантерз» созрели для больших дел. Уверенности добавляли даже не выигрыш Президентского кубка и не лидерство по голам. Показательно, как парни Эндрю Брюнетта на характере спасали неудачные матчи — что мы увидели и в серии с «Вашингтоном».

Правильная и своевременная реакция на трудности — черта, отличающая кубковую команду. «Флорида», пропустив в середине второго периода, не рассыпалась под давлением «Вашингтона». Гол Дауда завел «Кэпиталз» — в следующих сменах Бобровскому пришлось нелегко, но Сергей выручил команду. «Пантерз» же, воспользовавшись хаосом в обороне «Вашингтона», сравняли счет. Лихая контратака завершилась настоящим разрывом Самсонова и точным броском Райана Ломберга.

Ошибка обесценила камбэк

«Вашингтон» заслужил комплименты за образцовое меньшинство. За шесть матчей «Флорида» с богатым на ярких исполнителей нападением не реализовала ни одного удаления. Тренерам «Пантерз» будет о чем задуматься после серии. Другая вечная ценность противостояния — голы в ворота Бобровского с подставлений. Только Ти Джей Оши перестал кошмарить вратаря ювелирными переправлениями в воздухе, как подобный трюк провернул Никлас Бэкстрем. Шведский форвард отличился на старте третьего периода, скорректировав движение шайбы.

Вратари — единственная позиция, где тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт обладал конкурентной ротацией. Вы же помните, что серию с «Флоридой» начал Витек Ванечек? А с третьего матча место в воротах отобрал Илья Самсонов. С россиянином «Кэпиталз» выиграли две встречи. Логично, что именно на его плечи легла миссия по возвращению противостояния в Санрайз.

Два с половиной периода Самсонов действовал надежно. Не нервничал, не метался по вратарской и фиксировал броски, летевшие на неудобной высоте. Однажды за Илью вступилась перекладина, пару раз помогли самоотверженные защитники. Лавиолетт доверился Самсонову и точно не жалел о решении до 49-й минуты, пока голкипер не пропустил легкий бросок между щитков от Клода Жиру.

Самсонов был бессилен, когда Александр Барков остался один на пятаке и забил третий гол. «Флорида» снова запутала оборону «Кэпиталз» и нашла свободный лед для выгодного броска. Вратарь оказался отыгран. И как же обидно поклонникам «Вашингтона», что в прошлой атаке Ник Дауд из опасной позиции попал в штангу.

Терять в концовке «Вашингтону» было нечего. Лавиолетт смело заменил Самсонова на шестого полевого. Александр Овечкин, как лидер и капитан, брал игру на себя, но за ним внимательно следили и блокировали броски. Активность хозяев привела к удалению Густава Форслинга. «Вашингтон» спас Оши, чей трудовой и буквально вымученный гол в большинстве за 61 секунду до сирены перевел матч в овертайм. Настоящий триллер!

Овертайм продлился недолго — и завершился неутешительно для «Вашингтона». Героическое спасение в концовке обесценилось нелепой ошибкой в обороне. Непозволительно забывать на пятаке Картера Верхаге, который за серию изрядно поднадоел Лавиолетту и компании. Сколько же кровушки испил 26-летний канадец у защитников и вратарей «Столичных»! На таких бойцах и строятся кубковые команды. «Флорида» впервые с 1996 года проходит во второй раунд, а для Александра Овечкина и «Вашингтона» сезон завершен в первом раунде. Уже четвертый год подряд.