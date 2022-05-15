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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Каролина» Свечникова пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и прошли во вторую стадию Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Макс Доми (24-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен (19). У «Бостона» авторами голов стали Джейк Дебраск (26) и Давид Пастрняк (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников нанес два броска в створ ворот и провел восемь силовых приемов. В семи матчах серии против «Брюинз» россиянин набрал 4 (3 гола + 1 передача) очка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Каролины». Во втором раунде Кубка Стэнли подопечные Рода Бриндамора сыграют с победителем пары «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».

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