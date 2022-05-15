«Каролина» Свечникова пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Макс Доми (24-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен (19). У «Бостона» авторами голов стали Джейк Дебраск (26) и Давид Пастрняк (60).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N-UOCp5Awow" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников нанес два броска в створ ворот и провел восемь силовых приемов. В семи матчах серии против «Брюинз» россиянин набрал 4 (3 гола + 1 передача) очка.