«Каролина» Свечникова пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Макс Доми (24-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен (19). У «Бостона» авторами голов стали Джейк Дебраск (26) и Давид Пастрняк (60).
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников нанес два броска в створ ворот и провел восемь силовых приемов. В семи матчах серии против «Брюинз» россиянин набрал 4 (3 гола + 1 передача) очка.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Каролины». Во втором раунде Кубка Стэнли подопечные Рода Бриндамора сыграют с победителем пары «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».