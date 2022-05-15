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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид повторил рекорд XXI века, принадлежащий Овечкину, Кросби и Жиру

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз» набрал два очка — забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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Источник: AP 2022

В его активе в этом плей-офф стало 14 баллов. Форвард повторил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф.

Этот рекорд принадлежит сразу троим игрокам: Александру Овечкину (8+6 в семи матчах серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году), Сидни Кросби (5+9 в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Оттавой Сенаторз» в 2010 году) и Клоду Жиру (6+8 в шести матчах серии «Филадельфии Флайерз» с «Питтсбургом» в 2012 году).

Рекорд лиги установлен Риком Миддлтоном (19 очков (5+14) в семи матчах серии «Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» в 1983 году).

На втором месте идёт Уэйн Гретцки (18 очков (4+14) в шести матчах серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» в 1985 году), на 3-м — Марио Лемье (17 очков (7+10) в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в 1992 году).

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