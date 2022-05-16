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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» и выйти в полуфинал Востока

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии ¼ финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.

В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер, К’Андре Миллер, Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский нападающий забил в овертайме и принёс победу своему клубу в серии. Ему ассистировали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

У «Питтсбурга» забивали Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, а также Эван Родригес. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, «Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает в серии и выходит в полуфинал Восточной конференции НХЛ, а «Питтсбург» покидает турнир.

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Рейнджерс
4:3ОТ
1:1, 1:2, 1:0
Питтсбург
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