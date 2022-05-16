Панарин забил самый важный гол в карьере. «Рейнджерс» выбили «Питтсбург»
Что может быть круче шайбы в овертайме седьмого матча серии?
Что может быть круче шайбы в овертайме седьмого матча серии?
Без двух основных вратарей. Без главной звезды. Без крайнего нападающего топ-6. Потери «Питтсбурга» по ходу серии с «Рейнджерс» поражали. Но на седьмой матч обычно выходят все, у кого клюшка держится в руках. Вот и у «Пингвинз» в ворота вернулся Тристан Джарри, а в нападение — Кросби и Ракелль.
Счет открыл главный снайпер «Рейнджерс» Крис Крайдер. Мощно щелкнув после передачи Мики Зибанежада, американец забил 29-й гол в плей-офф, выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. Пока Крайдер делит его с Марком Мессье.
Удаления подводили «Рейнджерс»: Труба схватил четыре минуты, и гости сравняли счет. Но куда хуже было бы, если б не игра Игоря Шестеркина. Не будем лишний раз писать про «Везину Трофи», именно по ходу плей-офф российский вратарь существенно улучшил свою игру.
Если в эпизоде выше Джейк Гюнцель не смог переиграть Шестеркина с нескольких попыток, то в большинстве американский нападающий «Питтсбурга» быстро сориентировался и помог себе ногой, а затем опередил вратаря.
Впрочем, вели в счете гости чуть больше минуты — защитник Миллер забросил свою первую шайбу в плей-офф.
«Рейнджерс» неудачно играли не только в меньшинстве, но и в большинстве. Чешский нападающий Хитил потерял шайбу в чужой зоне, за что его тут же наказал Родригес.
«Питтсбург» начал уверенно играть без шайбы, и кто знает, где были бы «Рейнджерс», если б не Зибанежад. К выстрелу шведа в ближнюю «девятку» Джарри был не готов.
В отличие от Зибанежада Артемий Панарин провалил седьмой матч. В основное время он дважды удалился и постоянно терял шайбу. Но какое это имеет значение после того, что он сделал в овертайме? Получив в большинстве шайбу в правом круге вбрасывания, Панарин отправил ее в ворота. Есть победная! «Питтсбург» заканчивает свой сезон, а «Рейнджерс» ждет «Каролина».