Шестеркин установил рекорд по количеству сейвов для вратаря «Рейнджерс» за одну серию

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по количеству сейвов за одну серию. Он совершил 255 спасений в семи матчах с «Питтсбургом». Это самый высокий показатель за одну серию для голкипера «Рейнджерс» с сезона-1955/1956 (когда НХЛ начала официально отслеживать броски по воротам).