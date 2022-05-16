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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестеркин установил рекорд по количеству сейвов для вратаря «Рейнджерс» за одну серию

255 спасений в семи матчах!

Рейнджерс
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по количеству сейвов за одну серию. Он совершил 255 спасений в семи матчах с «Питтсбургом». Это самый высокий показатель за одну серию для голкипера «Рейнджерс» с сезона-1955/1956 (когда НХЛ начала официально отслеживать броски по воротам).

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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Рейнджерс
4:3ОТ
1:1, 1:2, 1:0
Питтсбург
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