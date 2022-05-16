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10:10 (мск), источник: ТАСС

Определились все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги

«Калгари» обыграл «Даллас» со счетом 3:2 в седьмом матче серии и вышел в следующую стадию.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 16 мая. «Калгари» дома со счетом 3:2 обыграл в овертайме «Даллас» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (22-я минута), Мэттью Ткачук (29) и Джонни Гудро (76). У «Далласа» отличились Джейми Бенн (1) и Владислав Наместников (23).

Наместников забросил первую шайбу в текущем плей-офф. Ранее российский нападающий отметился голевой передачей в третьем матче серии. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и защитник «Калгари» Никита Задоров не отметились результативными действиями.

«Калгари» одержал победу в серии со счетом 4−3 и стал последним участником второго раунда плей-офф НХЛ, следующим соперником команды будет «Эдмонтон», обыгравший по итогам семи матчей «Лос-Анджелес» (4−3 в серии). Первый матч серии состоится 19 мая.

18 мая пройдут первый матч полуфинальной серии Западной конференции между «Колорадо» и «Сент-Луисом», а также первая встреча второго раунда плей-офф Восточной конференции между «Флоридой» и «Тампой». «Каролина» проведет игры против «Нью-Йорк Рейнджерс», первая встреча команд состоится 19 мая.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89.

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3:2ОТ
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