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10:26 (мск), источник: Газета.Ру

НХЛ запретит в этом году привозить Кубок Стэнли в Россию

Российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли к себе на родину в этом году.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги», — сказал источник.

Напомним, завоевавший Кубок Стэнли хоккеист имеет право единолично пользоваться трофеем один день. Ранее после завоевания главного трофея плей-офф Национальной хоккейной лиг (НХЛ) этим правом пользовались практически все российские игроки.

Два последних года в плей-офф побеждала «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Также в прошлом сезоне за «молний» выступал Александр Волков, ныне представляющий СКА. До этого трофей в Россию привозили Евгений Малкин, Александр Овечкин и множество других хоккеистов.

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