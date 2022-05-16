НХЛ запретит в этом году привозить Кубок Стэнли в Россию

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги», — сказал источник.

Напомним, завоевавший Кубок Стэнли хоккеист имеет право единолично пользоваться трофеем один день. Ранее после завоевания главного трофея плей-офф Национальной хоккейной лиг (НХЛ) этим правом пользовались практически все российские игроки.