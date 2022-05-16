Главные русские герои первого раунда плей-офф НХЛ. Вылетевший Капризов и дуэт из Нью-Йорка

В НХЛ завершился первый раунд плей-офф, получившийся уникальным по накалу страстей и уровню конкуренции. Из восьми пар в пяти дело дошло до седьмого матча. Судьба двух седьмых матчей решалась в овертайме, еще два закончились с разницей в одну шайбу. Почти во всех противостояниях российские хоккеисты были на ведущих ролях. Рассказываем о главных русских героях первого этапа розыгрыша Кубка Стэнли.

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»

Победа над «Питтсбургом» — настоящая сенсация. Можно много говорить про травмы лидеров «Пингвинз», но это ничуть не умоляет заслуги игроков из Нью-Йорка. Особняком стоит фигура вратаря. В седьмом матче Шестеркин сделал 42 сэйва с 45 бросков. Всего в серии у Игоря 255 спасений с 280 бросков. 91,1% отраженных бросков. У Шестеркина железные нервы. Он просто непробиваемая стена и в ментальном смысле тоже. После очень неудачных матчей (третий и четвертый в серии) совладал с собой, не поплыл и затащил свою команду во второй раунд. Умение вот так переламывать себя — это очень ценное и редкое качество.

Артемий Панарин, «Рейнджерс»

В плей-офф Хлебушек шел по графику очко за игру, что хороший результат, но не выдающийся. В шестом матче с «Пингвинз» был не слишком заметен: очков не набрал, заработал «-1». Все три периода седьмой встречи также был мало полезен на льду: дважды удалился, допустил много потерь. В это время Мика Зибанежад забросил шайбу и отдал голевую передачу. Артемий, как самый дорогой игрок команды, обязан был чем-то ответить. И сделал он это так эффектно, что сразу же вошел в историю клуба. Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс», забивавшем в овертайме седьмого матча серии плей-офф. Этот кистевой бросок в большинстве — один из самых важных в его карьере.

Кирилл Капризов, «Миннесота»

«Уайлд» не смогли одолеть «Сент-Луис», хоть и вели в серии. Не помогла команде и фантастическая игра ее лидера. Кирилл Капризов провел выдающийся регулярный чемпионат и в плей-офф не сбавил обороты. В шести матчах набрал 8 (7+1) очков и только в последней игре сезона ушел со льда без результативных баллов. Винить Капризова в поражении «Миннесоты» нельзя, во многом благодаря ему команда стала попадать в плей-офф и имеет хорошие перспективы в будущем. Кирилл стал тем человеком, который подарил клубу вторую жизнь. Заодно он всего за год переписал почти все клубные рекорды.

Никита Кучеров, «Тампа»

В первом раунде плей-офф действующий чемпион столкнулся с большими трудностями и только в семи матчах переиграл «Торонто». Немалый вклад в победу внес Кучеров. В семи матчах набрал 8 (2+6) очков, в шестой встрече, когда «Молнии» были на грани вылета, перевел игру в овертайм. При этом Никита играет не на максимуме своих возможностей. В седьмой игре россиянин очков не набрал. По неофициальной информации, Никиту беспокоит травма. Инсайдер TSN Даррен Дрегер написал в твиттере: «Не ожидал этого (речь о попытке Поинта вернуться в игру после травмы). Я знаю, что Кучеров плохо себя чувствует последние пару дней». Остается только надеяться, что проблемы со здоровьем Никиты не окажутся серьезными, и во втором раунде он проявит себя еще мощнее.

Евгений Малкин, «Питтсбург»