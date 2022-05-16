«Нэшвилл» подписал контракт новичка с голкипером Ярославом Аскаровым

Отмечается, что соглашение с 19-летним вратарём заключено сроком на три года, его действие начнётся с сезона-2022/2023.



Напомним, Аскаров был выбран «Нэшвиллом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году в первом раунде под общим 11-м номером. Последние четыре сезона голкипер провёл в системе санкт-петербургского СКА. На его счету 16 матчей в Континентальной хоккейной лиге за главную команду армейцев, в которых он одержал восемь побед, отразив 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,48.



В начале мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс».