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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: форвард «Торонто» Марнер стал жертвой вооруженного угона

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер стал жертвой вооруженного угона, сообщает Toronto Sun.

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Источник: Reuters

По информации источника, инцидент произошел в понедельник в Торонто у одного из кинотеатров в районе Этобико. К Марнеру, который находился за рулем Range Rover, и его другу подошли трое грабителей. У двоих из них были пистолеты, еще у одного — нож. Угрожая оружием, неизвестные заставили хоккеиста и пассажира выйти из машины, после чего они скрылись с места преступления на транспортном средстве спортсмена.

Как сообщает источник в полиции, злоумышленники не знали, что они угоняли автомобиль у Марнера. Отмечается, что хоккеист был потрясен произошедшим, но физически не пострадал.

«Торонто» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда плей-офф НХЛ (3−4). Марнер набрал 8 (2+6) очков.

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