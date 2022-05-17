СМИ: форвард «Торонто» Марнер стал жертвой вооруженного угона

По информации источника, инцидент произошел в понедельник в Торонто у одного из кинотеатров в районе Этобико. К Марнеру, который находился за рулем Range Rover, и его другу подошли трое грабителей. У двоих из них были пистолеты, еще у одного — нож. Угрожая оружием, неизвестные заставили хоккеиста и пассажира выйти из машины, после чего они скрылись с места преступления на транспортном средстве спортсмена.