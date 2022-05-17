Капризов: «Некоторые ненавидели меня в начале, но мы смогли изменить ситуацию»

«В целом, я думаю, что сезон был отличным и лично для меня тоже. Он начался не очень хорошо, и некоторые люди ненавидели меня в начале. Мы смогли изменить ситуацию, и, если вы даже сравните это с прошлым сезоном, я думаю, что в этом году он был намного более стабильным и устойчивым, чем в прошлом. Так что в целом я доволен.



Я люблю болельщиков. Они были великолепны. Когда я гуляю по городу, меня определенно замечают немного больше, и меня останавливают. Но я принимаю это, верно? Они — причина, по которой я здесь. Буквально на днях мы были на командном мероприятии в ресторане, и к нам подошла куча людей. Кто-то, кто говорил по-русски, подошел ко мне, и мы поболтали. Как я уже сказал, я люблю фанатов. Если у меня есть шанс увидеть их, я обязательно уделю им время», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.