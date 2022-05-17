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13:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов. Кросби недоволен

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов, Кросби недоволен.

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Источник: AP 2022

Инсайдер Роб Росси сообщил, что «Питтсбург» делал предложения о новых контрактах форварду Евгению Малкину и защитнику Крису Летангу, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Обоим ветеранам были предложены соглашения с понижением зарплаты — на 3 года с кэпхитом 5 миллионов долларов. По текущему контракту средняя зарплата Малкина составляет 9,5 млн долларов, Летанга — 7,25. По данным инсайдера Фрэнка Серавалли, лагерь Летанга хочет, чтобы новый контракт был рассчитан как минимум на 5 лет, а зарплата составляла не менее 7 млн.

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Питтсбурге», но понижение до 5 млн может расцениваться как слишком большая скидка. Кроме того, как утверждает Эндрю Филлиппони со ссылкой на Росси, Сидни Кросби остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам. У самого капитана «Питтсбурга» действует контракт с клубом до 2025 года с кэпхитом 8,7 млн долларов.

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