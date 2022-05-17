Битва при Альберте, дерби Флориды и шанс русского «Сент-Луиса». Анонс второго раунда плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Лучшая команда регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Стэнли. Дерби Флориды. Два русских обладателя «Везина Трофи», Сергей Бобровский и Андрей Василевский, друг против друга. Все это позволяет назвать противостояние самым горячим и интригующим на этой стадии плей-офф.

В регулярном сезоне команды встречались друг с другом аж семь раз. Счет побед 4−3 в пользу «Тампы», почти ничья, особенно с учетом того, что одну победу «Молнии» одержали в овертайме. В одном матче случилось 9:3 в пользу «Флориды», в другом «Тампа» ответила 8:4. В плей-офф таких результатов ожидать не стоит. «Флорида» еще может предложить соревнование, кто больше забьет, это самая отыгрывающаяся команда лиги, они и в серии против «Вашингтона» уходили с 0:3. Но «Тампа» такую наживку не проглотит, не станет бегать наперегонки с реактивным нападением соперника.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Второй раунд, 18.05.2022, 2:00 Флорида - Тампа-Бэй -

Вряд ли стоит апеллировать и к прошлогоднему опыту. Тогда команды встретились в первом раунде плей-офф. «Флорида» была очень хороша в регулярном чемпионате, но кубкового опыта ей не хватило, и «Тампа» очень спокойно разобралась с соперником — 4:2 в серии. Но нынешняя «Флорида» в разы опытнее.

По ходу первого раунда и у «Флориды», и у «Тампы» возникали проблемы. «Пантеры» столкнулись с подвижной обороной «Вашингтон Кэпиталз» и испытывали сложности при входе в зону. «Столичные» немного не дотерпели и не смогли полностью исключить быстрые прорывы «Флориды». Героем серии стал самый скоростной нападающий «Пантер» Картер Верхэге, набравший 12 очков (у Клода Жиру — семь, у Александра Баркова — шесть). Кстати, обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы». Несомненно, «Молнии» учтут опыт серии с «Вашингтоном». Нет таких вещей, которые бы Джон Купер и его штаб не учли. Но никакое тактическое совершенство не гарантирует победу, если у соперника есть нападающие с высочайшим индивидуальным мастерством. Яркая игра лидеров «Торонто» едва не выбросила «Тампу» за борт плей-офф уже в первом раунде. Исполнители такого уровня есть и у «Флориды» — Барков, Юбердо, Жиру, Райнхарт.

Это тот случай, когда легко предположить, как команды будут играть, но невозможно предсказать, чем закончится серия. У каждого из соперников большой набор козырей, но они разных мастей.

И, конечно, это противостояние вратарей. В первом раунде Бобровский и Василевский показали себя титанами, спасая команду в ключевых моментах матчей.

Россияне в серии: Сергей Бобровский, Максим Мамин — Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

В этой серии одна из самых системных команд лиги встретится с командой, которая такой пытается стать. Выход «Рейнджерс» во второй раунд получился несколько спонтанным. Он стал суммой отдельных эпизодов, отдельных удачных или неудачных (можно вспомнить нелепую шайбу в шестом матче имени вратаря «Питтсбург Пинвинз» Луиса Доминге) действий.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Второй раунд, 19.05.2022, 2:00 Каролина - Рейнджерс -

«Рейнджерс» слишком зависимы от озарений Артемия Панарина и Мики Зибанежада и уповают на то, что сказочная результативность Криса Крайдера не упадет и в дальнейшем. 31-летний нападающий ни разу за карьеру не забивал и 30 шайб за сезон, а в этом наколотил 52 плюс уже пять в плей-офф.

Еще больше «Рейнджерс» зависят от игры Игоря Шестеркина. В серии с «Питтсбургом» российский вратарь пропустил немало, но что это были за голы: со свободного пятака, с третьего-четвертого добивания. Большой вопрос, сможет ли оборона «Рейнджерс» активнее помогать Шестеркину.

«Каролина» — одна из самых ровных команд лиги. В серии с «Бостон Брюинз» по три шайбы забросили четыре хоккеиста (в том числе, Андрей Свечников), еще трое — по две. В этом смысле «Рейнджерс» придется еще сложнее, чем с «Питтсбургом». Там можно было выключить ударом в голову на две игры Сидни Кросби и этим переломить серию, а здесь придется перебить полкоманды.

Россияне в серии: Петр Кочетков, Андрей Свечников — Игорь Шестеркин, Артемий Панарин.

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»

«Эвеланш» в этом сезоне как никогда оправдывают свое название. Для соперника это стихийное бедствие, лавина. В первом раунде «Нэшвилл Предаторс» был сметен в четырех матчах, в двух из них «Колорадо» забросило по семь шайб. Особенно показателен первый матч серии (7:2), когда «Лавины» отгрузили пятерку уже в первом периоде. Зачастую так бывало и в регулярке. Но если выдержать первый вал атак, то можно и выжить. И тут интересно посмотреть, что будут делать Маккиннон, Макар и их сподвижники, когда первая волна не нанесет сопернику катастрофический урон? Как поведет себя «Колорадо», если ему придется отыгрываться? Есть ощущение, что «Эвеланш» играют на пределе возможностей. Такая самоотдача делает их игру еще более привлекательной. Но за счет чего тогда добавлять, если это понадобится по ходу серии?

Хоккей НХЛ 2021-2022 Второй раунд, 18.05.2022, 4:30 Колорадо - Сент-Луис -

«Сент-Луис» — как раз такая команда, которая может позволить подобному эксперименту состояться. Защита и вратарь «Блюз» способны выстоять после блицкрига «Лавин», а нападение затем — измотать соперника в позиционных боях. В первом раунде «Сент-Луис» в подобном стиле деклассировал «Миннесоту Уайлд», которая пытается косплеить «Колорадо» (правда, у «Дикарей» талантов в нападении заметно меньше).

В серии с «Нэшвиллом» «Колорадо» показало сумасшедший процент реализации большинства — 43,8%. Но и у «Сент-Луиса» он неплох (30,8%), а в регулярке так и вовсе был выше, чем у «Лавин» (27,0% против 24%). Так что и в этом компоненте превосходство победителей Западной конференции не так очевидно.

Проход «Сент-Луиса», если таковой случится, наверняка будет объявлен сенсацией — уж очень ярки «Лавины». При этом понятно, что может эту сенсацию обеспечить. В этом смысле это самая прозрачная серия второго раунда.

Россияне в серии: Валерий Ничушкин — Иван Барбашев, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко.

«Калгари Флеймз» — «Эдмонтон Ойлерз»

В плей-офф остались две канадские команды, и они сыграют друг с другом. В этом сезоне Битва при Альберте прошла уже шесть раз. В первых четырех матчах победил «Эдмонтон», в двух последних — «Калгари». И именно «Огоньки» считаются фаворитами противостояния.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Второй раунд, 19.05.2022, 4:30 Калгари - Эдмонтон -

Обе команды промучились в семиматчевых сериях, но их содержание было разным. «Эдмонтон» с трудом одолел «Лос-Анджелес Кингз», чье попадание в плей-офф уже считалось сюрпризом. Коннор Макдэвид наконец-то проявил себя в кубковых матчах. С 14 очками он является лидером среди бомбардиров в плей-офф. Коннор находился на площадке во время 20 шайб «Эдмонтона» из 26. Макдэвид — конечно, гений, но вот нижние звенья у «Эдмонтона» заметно слабее, чем у «Калгари». «Флеймз»-то перед плей-офф упаковали свой боттом под завязку.

«Калгари» в первом раунде прошли «Даллас Старз», команду с самой душной обороной в лиге. В седьмом матче им понадобилось 67 (!) бросков, чтобы переломить хребет «Звездам». После этого кажется, что им теперь любая оборона не страшна. А у «Эдмонтона» она и в принципе не особенно страшная.