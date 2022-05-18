«Питтсбург» выживает Малкина? Легенда НХЛ может вернуться в Россию

«Питтсбург» «расставался» с Евгением много раз

Современный «Питтсбург» попросту нереально представить без Евгения Малкина. Мы говорим «Пингвинз» и подразумеваем Малкина. Говорим Малкин и подразумеваем «Пингвинз». За 16 лет в Пенсильвании магнитогорский гигант выиграл три Кубка Стэнли, собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград и никогда не давал реальных поводов для расставания с «Пингвинами».

Тем не менее это не мешало журналистам и болельщикам постоянно делать из него крайнего при появлении серьезных проблем в команде. Шарманка под названием «Питтсбург» расстается с Малкиным’заводилась столько раз, что и сосчитать сложно. Но, кажется, Джино, у которого заканчивается контракт этим летом, никогда не был так близок к уходу из «Питтсбурга», как сейчас.

По действующему соглашению, подписанному еще в 2014-м Рэйем Шеро, Малкин получает больше всех в «Пингвинз» — 9,5 миллиона долларов за сезон без учета различных бонусов. Меньше среднегодовой оклад даже у Сидни Кросби, которому все тот же Шеро выдал шикарный с позиции клуба 12-летний контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. Однако из-за более длительного срока в совокупности капитан «Питсбурга» заработает на 28 миллионов больше россиянина. Сейчас очевидно, что прежние цифры уральский центр уже не получит. Сам Евгений прекрасно это понимает и готов пойти на понижение ради продолжения карьеры в клубе всей своей жизни. Вот только, похоже, новый генменеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл просит россиянина сделать слишком большую скидку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GaA3dUsByTI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает инсайдер The Athletic Роб Росси, «Питтсбург» предложил Малкину и Летангу аналогичные контракты на три года с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон. И с позиции клуба этот шаг выглядит более чем адекватным. Как минимум потому, что Хекстоллу нужно будет искать деньги на опытного кубкового вингера Брайана Раста, выдавшего лучший сезон в карьере и сносный плей-офф, а также его шведского коллегу по амплуа Рикарда Ракелля, которого «Пингвины» выменяли у «Анахайма» незадолго до дедлайна. Не забывайте и про трудолюбивого Эвана Родригеса, который после пяти лет тлена в «Баффало» по-настоящему расцвел у Майка Салливана, — играть за 1 миллион долларов после такого сезона 28-летний канадец уже вряд ли согласится.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джино по-прежнему хорош

Однако и у живых легенд «Питтсбурга» есть свои аргументы. Имеет ли Летанг, установивший в минувшей регулярке свой новый рекорд результативности (68 очков) и ставший третьим бомбардиром команды, право стоять на своем? Пожалуй, что да. Но давать 35-летнему защитнику, перенесшему инсульт и подверженному частым травмам, желаемый им пятилетний контракт с прежней зарплатой — значит сознательно идти на огромный риск и лишать себя пространства на рынке.

Вот и не менее травматичный Малкин без особых угрызений совести может требовать больше. В прошлом июне Евгений сделал операцию на колене, после которой многие поспешили отправить его в утиль, и пропустил половину чемпионата. Но мало кто мог представить, что вернувшись, Джино будет идти по графику «очко за игру», забросит дежурные 20 шайб и наберет 42 (20+22) очка в 41-м матче. Пусть 71-й номер «Питтсбурга» и не выглядит доминирующим игроком на площадке, но он по-прежнему способен решать результат отдельно взятых матчей. Играет на руку Малкину и ситуация на рынке свободных агентов, где потенциально заменить второго центра «Пингвинов» способен разве что Патрис Бержерон. Однако вероятность того, что 36-летний франкофон покинет «Бостон», практически равна нулю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FOHMuts8cmA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но куда интереснее, что укрепить позиции ветеранов в переговорах может не только последняя статистика, а еще и поддержка со стороны их старого друга Сидни Кросби:

«Контракты Малкина и Летанга не то, о чем меня обязательно должны спрашивать. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», — попытался отвести от себя внимание Кросби в интервью Pens Inside Scoop.

Вот только если верить другому североамериканскому инсайдеру Эндрю Филлиппони, первый человек «Питтсбурга» остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам, и считает, что они заслуживают большего. Представить, что рок-н-ролльщик Хекстолл понесет контракты Малкина и Летанга на утверждение капитану, можно лишь в параллельной реальности. Но учитывать мнение самого влиятельного игрока франшизы боссу «Пингвинов» все-таки придется. Впрочем, куда важнее другое — потенциальных замен второму центру и первому защитнику на рынке попросту нет. Кем менять того же Летанга? Неужто бедолагой Пи-Кеем Суббаном? Тот самый случай, когда скупой платит дважды.

В «Магнитке» засуетились

Играет на руку звездам «Пингвинам» и другой факт. Новый владелец «Питтсбурга» консорциум Fenway Sports Group после покупки обещал болельщикам отсутствие потрясений и пролонгацию контрактов с многолетними лицами клуба. И нарушение неформальных договоренностей в первое же межсезонье может серьезно подорвать авторитет новых хозяев.

«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит, — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдем способ, чтобы все были счастливы. Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.



Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года три или четыре. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего.



Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим… Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ… Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь», — намекнул на сложности в переговорах Малкин на итоговой пресс-конференции «Питтсбурга».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dRwb0G97wWQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас где-то на Южном Урале до сих пор теплится надежда, что Малкин бросит Пенсильванию и вернется доигрывать в родную «Магнитку». Вот и руководство «Металлурга» мгновенно отреагировало на новости о затыке с новым энхаэловским контрактом своего воспитанника.

«Металлург» найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ. Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем«, — выступил сегодня в прессе вице-президент “Магнитки” Сергей Ласьков.