«Питтсбург» выживает Малкина? Легенда НХЛ может вернуться в Россию
Клуб из Пенсильвании предлагает Евгению контракт, заниженный вдвое. Этим предложением недоволен даже Кросби.
Клуб из Пенсильвании предлагает Евгению контракт, заниженный вдвое. Этим предложением недоволен даже Кросби.
Современный «Питтсбург» попросту нереально представить без Евгения Малкина. Мы говорим «Пингвинз» и подразумеваем Малкина. Говорим Малкин и подразумеваем «Пингвинз». За 16 лет в Пенсильвании магнитогорский гигант выиграл три Кубка Стэнли, собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград и никогда не давал реальных поводов для расставания с «Пингвинами».
Тем не менее это не мешало журналистам и болельщикам постоянно делать из него крайнего при появлении серьезных проблем в команде. Шарманка под названием «Питтсбург» расстается с Малкиным’заводилась столько раз, что и сосчитать сложно. Но, кажется, Джино, у которого заканчивается контракт этим летом, никогда не был так близок к уходу из «Питтсбурга», как сейчас.
По действующему соглашению, подписанному еще в 2014-м Рэйем Шеро, Малкин получает больше всех в «Пингвинз» — 9,5 миллиона долларов за сезон без учета различных бонусов. Меньше среднегодовой оклад даже у Сидни Кросби, которому все тот же Шеро выдал шикарный с позиции клуба 12-летний контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. Однако из-за более длительного срока в совокупности капитан «Питсбурга» заработает на 28 миллионов больше россиянина. Сейчас очевидно, что прежние цифры уральский центр уже не получит. Сам Евгений прекрасно это понимает и готов пойти на понижение ради продолжения карьеры в клубе всей своей жизни. Вот только, похоже, новый генменеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл просит россиянина сделать слишком большую скидку.
Как сообщает инсайдер The Athletic Роб Росси, «Питтсбург» предложил Малкину и Летангу аналогичные контракты на три года с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон. И с позиции клуба этот шаг выглядит более чем адекватным. Как минимум потому, что Хекстоллу нужно будет искать деньги на опытного кубкового вингера Брайана Раста, выдавшего лучший сезон в карьере и сносный плей-офф, а также его шведского коллегу по амплуа Рикарда Ракелля, которого «Пингвины» выменяли у «Анахайма» незадолго до дедлайна. Не забывайте и про трудолюбивого Эвана Родригеса, который после пяти лет тлена в «Баффало» по-настоящему расцвел у Майка Салливана, — играть за 1 миллион долларов после такого сезона 28-летний канадец уже вряд ли согласится.
Однако и у живых легенд «Питтсбурга» есть свои аргументы. Имеет ли Летанг, установивший в минувшей регулярке свой новый рекорд результативности (68 очков) и ставший третьим бомбардиром команды, право стоять на своем? Пожалуй, что да. Но давать 35-летнему защитнику, перенесшему инсульт и подверженному частым травмам, желаемый им пятилетний контракт с прежней зарплатой — значит сознательно идти на огромный риск и лишать себя пространства на рынке.
Вот и не менее травматичный Малкин без особых угрызений совести может требовать больше. В прошлом июне Евгений сделал операцию на колене, после которой многие поспешили отправить его в утиль, и пропустил половину чемпионата. Но мало кто мог представить, что вернувшись, Джино будет идти по графику «очко за игру», забросит дежурные 20 шайб и наберет 42 (20+22) очка в 41-м матче. Пусть 71-й номер «Питтсбурга» и не выглядит доминирующим игроком на площадке, но он по-прежнему способен решать результат отдельно взятых матчей. Играет на руку Малкину и ситуация на рынке свободных агентов, где потенциально заменить второго центра «Пингвинов» способен разве что Патрис Бержерон. Однако вероятность того, что 36-летний франкофон покинет «Бостон», практически равна нулю.
Но куда интереснее, что укрепить позиции ветеранов в переговорах может не только последняя статистика, а еще и поддержка со стороны их старого друга Сидни Кросби:
«Контракты Малкина и Летанга не то, о чем меня обязательно должны спрашивать. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», — попытался отвести от себя внимание Кросби в интервью Pens Inside Scoop.
Вот только если верить другому североамериканскому инсайдеру Эндрю Филлиппони, первый человек «Питтсбурга» остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам, и считает, что они заслуживают большего. Представить, что рок-н-ролльщик Хекстолл понесет контракты Малкина и Летанга на утверждение капитану, можно лишь в параллельной реальности. Но учитывать мнение самого влиятельного игрока франшизы боссу «Пингвинов» все-таки придется. Впрочем, куда важнее другое — потенциальных замен второму центру и первому защитнику на рынке попросту нет. Кем менять того же Летанга? Неужто бедолагой Пи-Кеем Суббаном? Тот самый случай, когда скупой платит дважды.
Играет на руку звездам «Пингвинам» и другой факт. Новый владелец «Питтсбурга» консорциум Fenway Sports Group после покупки обещал болельщикам отсутствие потрясений и пролонгацию контрактов с многолетними лицами клуба. И нарушение неформальных договоренностей в первое же межсезонье может серьезно подорвать авторитет новых хозяев.
«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит, — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдем способ, чтобы все были счастливы. Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.
Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года три или четыре. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего.
Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим… Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ… Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь», — намекнул на сложности в переговорах Малкин на итоговой пресс-конференции «Питтсбурга».
Сейчас где-то на Южном Урале до сих пор теплится надежда, что Малкин бросит Пенсильванию и вернется доигрывать в родную «Магнитку». Вот и руководство «Металлурга» мгновенно отреагировало на новости о затыке с новым энхаэловским контрактом своего воспитанника.
«Металлург» найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ. Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем«, — выступил сегодня в прессе вице-президент “Магнитки” Сергей Ласьков.
Как бы сам Малкин вместе со своей семьей ни мечтал завершить карьеру в родном клубе, свой североамериканский ресурс он еще не израсходовал. Сокращенная травмой регулярка и неплохой плей-офф, закончившийся для «Пингвингз» максимально печально, это доказали. Три года в запасе Джино еще есть. И, несмотря на стартовые разногласия за столом, его новый контракт с «Питтсбургом» — дело времени, а предложенные 5 миллионов за сезон — лишь отправная точка в переговорах.