Кучеров обошел Ягра и сравнялся с Кросби по голам в Кубке Стэнли

Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии — 1−0. Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу.
Таким образом, россиянин набрал 137-е (47+90) очко в плей-офф за карьеру.
Кучеров обошёл Яромира Ягра и Петера Форсберга и поднялся на седьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте 28 лет и младше. Столько же очков у игрока «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки — 274 очка. Далее следуют Яри Курри (177), Марк Мессье (169), Брайан Троттье (154), Майк Босси (152) и Гленн Андерсон (148).