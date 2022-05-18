Кучеров обошел Ягра и сравнялся с Кросби по голам в Кубке Стэнли

Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии — 1−0. Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу.

Кучеров обошёл Яромира Ягра и Петера Форсберга и поднялся на седьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте 28 лет и младше. Столько же очков у игрока «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.