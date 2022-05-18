Русские гении нокаутировали лучший клуб Америки! Кучеров творил красоту, Василевский тащил — «Флорида» повержена

Даже удивительно, насколько единодушно болельщики и эксперты называли фаворитом серии «Флорида» — «Тампа» команду Никиты Кучерова и Андрея Василевского. Все-таки «Пантерз» выиграли регулярный чемпионат, да и вообще по ходу сезона смотрелись мощнее «Молний». Но большая часть хоккейного мира до сих пор верит в магию команды Джона Купера, которая выиграла два предыдущих розыгрыша Кубка Стэнли, и допускает, что «Лайтнинг» способны сотворить невозможное для эпохи потолка зарплат — оформить золотой хет-трик.

В отношении перспектив «Молний» немного смущали травмы ее лидеров — Никита Кучеров играл с повреждением в серии с «Торонто», а Брэйден Поинт вообще досрочно закончил решающий седьмой матч того противостояния. Но россиянин вышел на стартовую игру против «Флориды», а обходиться без одного из ведущих игроков «Лайтнинг» умеют — они доказывали это в плей-офф-2020, который почти полностью пропустил Стивен Стэмкос, доказали и в ночь со вторника на среду по московскому времени.

При этом, счет в игре открыла команда с более высоким посевом — в концовке первого периода «Флорида» убежала в контратаку, а Энтони Дюклер замкнул дальнюю штангу. Но счастье «Пантер» и их фанатов продолжалось ровно до того момента, пока за дело не взялся русский гений Кучеров. Именно его ярчайший перформанс во второй двадцатиминутке стал поворотным в этой встрече. Никита подхватил шайбу в своей зоне, добрался до синей линии зоны соперника, там издевательским финтом расправился с канадцем Аароном Экбладом, после чего покатил шайбу на Корри Перри — ветерану оставалось не промазать по абсолютно пустым воротам. Фантастически красиво!

Эта шайба так зарядила «Лайтнинг», что в третьем игровом отрезке они просто раздавили хозяев. Дело Кучерова продолжил Пьер-Эдуар Бельмар, правда, сделал это в гораздо менее эффектном стиле — он занес хоккейный снаряд в ворота с добивания. Ну, а ключевым стал эпизод, случившийся за 4 минуты до конца основного времени. «Тампа» разыгрывала большинство и в какой-то момент ее российский форвард решил взять все в свои руки. Никита на мгновения затаился, потом двинулся к воротам «Флориды» и прошил Сергея Бобровского. «Пантерз» взяли запрос на помеху вратарю, но арбитры не обнаружили нарушения в действиях Энтони Сирелли — это было приговором для обладателей Президентского кубка.