Русский форвард вдохновил на победу американский клуб! Ничушкин забил важный гол, «Колорадо» раздавил «Сент-Луис»

Полуфинал конференции между «Колорадо» и «Сент-Луисом» обещал стать одной из самых захватывающих серий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли для российских болельщиков. Все-таки в западном противостоянии принимают участие сразу 5 россиян: Валерий Ничушкин — в составе «Эвеланш», Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко в форме «Блюз». Тем более, в сезоне-2021/2022 все эти форварды (за исключением Торопченко) стали настоящими лидерами своих команд — ждать от них очередных подвигов было вполне логично.

Но стартовый матч подобные ожидания немного приглушил, виноваты в этом наши легионеры из «Сент-Луиса». Судите сами — за 60 минут основного времени четверка русских нападающих нанесла по воротам «Колорадо» всего-навсего 2 броска, а Тарасенко и Бучневич вообще остались без точных попаданий. Также Владимир и Павел находились на льду в тот момент, когда Самуэль Жирар забивал гол, едва не ставший победным — россияне действовали в этом эпизоде бесполезно, не сумев никак помешать атаке хозяев.

На счастье наших парней в концовке основного времени за них отмазался канадец Джордан Кайру — до сирены оставалось чуть больше 3 минут, когда спас свою команду, наказав соперника за не самую удачную пересменку при игре в меньшинстве.

Но критикуя русскую диаспору «Блюз», нельзя не похвалить единственного нашего хоккеиста в составе «Лавин». Разговоры о том, как Валерий Ничушкин за несколько сезонов превратился из гадкого и совсем не забивающего утенка в прекрасного лебедя, кому-то могли надоесть, но прогресс челябинского форварда так впечатляет, что не отмечать его просто невозможно. В плей-офф-2022 Большой Вэл заходил в не самом привычном для себя статусе ведущего игрока «Колорадо» и пока с этой ролью справляется очень неплохо.

Например, в стартовой встрече с «Сент-Луисом» именно Ничушкин помог «Колорадо» перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Пропустив в первом периоде, хозяева на протяжении 16 минут находились в роли догоняющих, пока свое слово не сказал Валерий. Он подкараулил отскок на пятаке, отправил шайбу в ворота Джордана Биннингтона и зарядил партнеров эмоциями — еще через 8 минут «Колорадо» уже вел в счете.

Ну, а судьба первой игры решилась в овертайме, который целиком и полностью остался за «Эвеланш». Команда Ничушкина просто уничтожила соперника, сам Валерий имел пару шансов стать главной звездой матча, но вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон (51 спасение за матч), без которого команда из штата Миссури не добралась бы и до дополнительного периода, какое-то время творил настоящие чудеса. Вот только партнеры ему почти не помогали, за 8 минут не нанесли по рамке «Колорадо» ни одного броска и в итоге логично пропустили — победу хозяевам принес защитник Джош Мэнсон.