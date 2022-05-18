Жена Овечкина показала трогательное видео: Александр вернулся в Россию и после долгой разлуки встретился с детьми
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин воссоединился с семьей после долгой разлуки.
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин воссоединился с семьей после долгой разлуки.
Супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала милое видео, как сыновья встречают Овечкина на пороге дома.
Напомним, «Вашингтон» Овечкина проиграл серию матчей «Флориде» и вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде.