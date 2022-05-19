Русского вратаря подставил американский одноклубник. Шестеркин был хорош, но пропустил в овертайме после рикошета

«Это была славная охота», — сказал бы один из героев известного мультфильма после просмотра этого матча. «Нью-Йорк Рейнджерс» начал серию второго раунда очень симпатичной игрой против «Каролины», в которой за одно мгновение все перевернулось с ног на голову. «Синерубашечики» большую часть встречи вели в счете, но не смогли удержать преимущество, а «Каролина» воспользовалась своим шансом и вырвала победу в овертайме. Теперь «Рейнджерам» остается лишь зализывать раны, недоумевая, как победная игра, которая была у них в руках, ускользнула к сопернику.

Ранний гол Филиппа Хитила был хорош: чешский молодой талант броском в касание замкнул передачу другого «янгстера» Алексиса Лафренье, подарив «Рейнджерам» то самое лидерство в счете.

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«Рейнджеры» слишком поздно поняли, что скоростная и колючая «Каролина» — не та команда, от которой можно просто обиваться, имея перевес на табло: пассивная игра оппонентов — это лучшая возможность для «Ураганов». Особенно ярко это проявилось во вратарской дуэли, где номинант на «Харт Трофи» Игорь Шестеркин был очень хорош, но его визави Антти Раанта сыграл просто прекрасно.

Чего стоит его потрясающий сэйв в первом периоде, когда он буквально пальцами ноги лишил голевого дубля того же Читила, бросавшего в касание в казавшийся пустым угол.

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В конце третьего периода другой финн Себастьян Ахо смог пробить Шестеркина, реализовав свой момент в быстрой контратаке. Российского вратаря вряд ли можно обвинять в этом пропущенном голе, но Игорь не смог спасти там, где это было жизненно необходимо команде. Отрази Шестеркин тот повторный бросок Ахо — стал бы суперменом.

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Ну, а в овертайме, за две с половиной минуты до его окончания, «Рейнджеры» совершили грубую ошибку. Вся пятерка гостей сыграла на удивление пассивно, сбившись в кучку перед своими воротами, и Ян Коул дальним броском обескуражил Шестеркина, которому помешал рикошет от клюшки одноклубника, американца Райана Линдгрена.

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«Шестеркин не пропускал два периода и отразил 8 бросков из 9 за последние двадцать минут. Но его партнеры мало помогли ему, не сделали достаточно, чтобы помочь ему одержать победу. Раанта, бывший голкипер “Рейнджерс”, сделал “спасения” в ключевые моменты матча и сделал так, что “Каролина” оставалась конкурентоспособной на протяжении всей игры», — резюмировала обозреватель New York Post Молли Уокер.

Одним из тех, от кого продолжают ожидать много большего, остается Артемий Панарин. Бомбардир «Рейнджерс» в этом матче сделал только 2 броска в створ и заработал «-1» в графе показателя полезности.