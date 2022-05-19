Настоящее безумие в Канаде! Сумасшедшая перестрелка «Калгари» и «Эдмонтона» закончилась только на 15-м голе
Это было незабываемо.
Это было незабываемо.
Теперь уже вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что Битва при Альберте — это штука особенная. В первом же матче между «Эдмонтоном» и «Калгари» команды выдали такой потрясающий концерт для болельщиков, что эмоции били через край и на трибунах, и на льду.
Событий и статистических «плюшек» было в этой игре предостаточно. Суммарно команды установили новое достижение по количеству шайб в очных кубковых матчах, «Калгари» побил рекорд НХЛ по двум самым быстрым голам в плей-офф. Мэттью Ткачук стал вторым хоккеистом в истории клуба, кто сделал хет-трик в Битве при Альберте, а Коннор Макдэвид набрал 4 очка.
«Калгари» сначала вел в счете 3:0, затем лидировал 6:2, но этого оказалось недостаточно. «Эдмонтон» догнал соперника, правда, равенство продержалось менее минуты, а, вернее, 59 секунд. Шайба защитника «Флэймз» Расмуса Андерсона лишила «Нефтяников» энергии, и на вторую попытку камбэка сил у «Ойлерз» уже не осталось. Этот гол был 13-м в матче и ознаменовал новый рекорд результативности в матчах плей-офф между «Нефтяниками» и «Калгари» (предыдущий был установлен в 1983 году).
«Победа со счетом 9:6? Это не очень хорошо. Наверное, это наша худшая игра в плей-офф. Нам просто невероятно повезло, это совсем не рецепт успеха. Если мы будем играть так, то не выиграем больше», — откровенно сказал форвард «Огоньков» Мэттью Ткачук.
«Ну, в прошлый раз нам говорили, что мы играем скучно. Поэтому сегодня я попросил парней забить 7−10 голов. Именно это мы и сделали», — насмешливо отреагировал главный тренер «Калгари» Дэрилл Саттер.