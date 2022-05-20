Русский гений восхищает Америку! Кучеров безжалостно прибил лучший клуб НХЛ, выдав чудо-пас за 4 секунды до сирены

После поражения «Флориды» в первом матче серии против «Тампы» вторая игра приобретала какое-то запредельное значение. Было очевидно, что отдавать команде, которая выиграла 9 (!) серий плей-офф подряд, еще одну домашнюю игру «Пантерз» ни в коем случае нельзя. Получив преимущество в две победы и отправляясь на две следующих встречи на родной лед, «Лайтнинг» оказывались в практически безнадежном положении.

Нужно отдать должное лучшему клубу регулярного чемпионата — игроки «Флориды» правильно оценили свое положение и двое суток спустя после стартового матча выдали гораздо более содержательную игру. Это заметно даже по первичной статистике: на этот раз «Пантеры» превзошли «Молний» по броскам в створ ворот, количеству силовых приемов, выигранных вбрасываниях — в среду эти показатели были или в пользу «Тампы», или равными.

Еще один комплимент хозяевам — они не сломались, оказавшись в середине первого периода в роли догоняющих. Когда гости успешно разыграли большинство (Стивен Стэмкос вложил шайбу в клюшку Кори Перри, а тот переправил ее за спину Сергею Бобровскому), подумалось, что не имеющая солидного кубкового опыта «Флорида» может поплыть.

Но этого не случилось — команда Эндрю Брюнетта продолжила искать шансы и добилась своего во второй двадцатиминутке, когда Ээту Луостаринен смог-таки пробить Андрея Василевского. Русский вратарь, вроде бы, отвел эту угрозу, но в последний момент хоккейный снаряд все же выскочил ему за спину.

Более того, на второй перерыв «Флорида» вообще могла уйти в роли лидера, но тот же Василевский «украл» у нее еще один гол.

Наконец нужно похвалить одного конкретного игрока «Пантер», речь о Бобровском. Голкипер с зарплатой в $10 млн год этим вечером полностью оправдал большой контракт и не допустил ни единой ошибки. А за несколько минут до конца основного времени, казалось, обеспечил своей команде овертайм. Спасение вышло просто сумасшедшим!

Но все локальные успехи «Пантерз» сделал бесполезными человек, которого после сегодняшней игры снова стоит называть гением. Или хоккейным волшебником — как кому больше нравится. После первой игры серии в Америке крутили чумовой перформанс Никиты Кучерова с обыгрышем Аарона Экблада и передачей на Перри, но сегодня это видео стало неактуально, потому что россиянин нарисовал очередной шедевр. До сирены оставалось менее 4 секунд, когда Никита, оказавшись в окружении двух соперников, выдал эффектнейший «слепой» пас от борта на Росса Колтона. Настоящая магия!

«Весь год мы боролись и находили способ возвращаться после неудач. Это еще одно испытание для нас. Мы собираемся перезагрузиться, перегруппироваться и подготовиться к следующей игре».