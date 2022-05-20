«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Колорадо», Бучневич набрал 2 очка, Тарасенко — 1
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ — 4:1.
Сент-Луис
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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ — 4:1.
У победителей дубль сделал Дэвид Перрон, по голу забили Джордан Кайру и Брэндон Саад.
Павел Бучневич сыграл 20:49 и отдал две результативные передачи, Владимир Тарасенко провел на льду 16:35 и отметился одним ассистом. Иван Барбашев и Алексей Торопченко отыграли 14:11 и 11:05 соответственно.
У проигравших отличился Габриэль Ландескуг. Форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 20:34, нанес 3 броска и заработал 2 минуты штрафа.
Счет в серии стал ничейным — 1−1. Третий матч противостояния пройдет на льду «Блюз», начало — 22 мая в 03:00 мск.