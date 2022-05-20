«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Колорадо», Бучневич набрал 2 очка, Тарасенко — 1

У победителей дубль сделал Дэвид Перрон, по голу забили Джордан Кайру и Брэндон Саад.

Павел Бучневич сыграл 20:49 и отдал две результативные передачи, Владимир Тарасенко провел на льду 16:35 и отметился одним ассистом. Иван Барбашев и Алексей Торопченко отыграли 14:11 и 11:05 соответственно.

У проигравших отличился Габриэль Ландескуг. Форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 20:34, нанес 3 броска и заработал 2 минуты штрафа.